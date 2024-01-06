Уряд Польщі підпише угоду з фермерами для припинення блокади кордону, - ЗМІ

Як відзначає видання, міністр вирішив надати письмові гарантії щодо виконання трьох вимог фермерів-протестувальників, а саме:

надання субсидій на кукурудзу;

гарантії непідвищення податків;

дешеві кредити.

Міністерство все ще очікує на повідомлення Європейської комісії щодо виділення одного мільярда злотих на субсидії для кукурудзи.

Зокрема емоції протестувальників викликало заплановане підвищення податку на 21%. Уряд все ж відмовився від цих планів, втім відповідні закони має ухвалити Сейм, а органи місцевого самоврядування отримають держкомпенсацію з бюджету 2025 року.

Зокрема фермери вимагали поширити заборону на імпорт сільгосппродукції з України на додаткові продукти:

м'які фрукти;

цукор;

спирт;

мед;

яблучний концентрат;

яйця;

м'ясо птиці.

"видання.

Блокада польського кордону

6 листопада польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Акцію планували продовжувати до початку січня 2024 року. Під час протесту були заблоковані низки напрямків, через які випускали й впускали не більше однієї фури на годину. Також пізніше було заблоковано й пункт пропуску "Медика - Шегині".

22 грудня, українські та польські чиновники погодили план дій щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні. Представники Польщі, зі свого боку, планували розблокувати кордон до кінця 2023 року.

24 грудня польські протестувальники перестали блокувати КПП "Медика-Шегині" на період свят. Проте вже 4 січня блокаду цього пропускного пункту відновили.