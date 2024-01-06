Правительство Польши подпишет соглашение с фермерами для прекращения блокады границы, - СМИ

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, сегодня, 6 января, подпишет в Жешуве соглашение с фермерами, которое поможет разблокировать пограничный переход "Медика-Шегини".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita .

Как отмечает издание, министр решил предоставить письменные гарантии по выполнению трех требований фермеров-протестующих, а именно:

предоставление субсидий на кукурузу;

гарантии неповышения налогов;

дешевые кредиты.

Министерство все еще ожидает сообщения Европейской комиссии о выделении одного миллиарда злотых на субсидии для кукурузы.

В частности эмоции протестующих вызвало запланированное повышение налога на 21%. Правительство все же отказалось от этих планов, впрочем, соответствующие законы должен принять Сейм, а органы местного самоуправления получат госкомпенсацию из бюджета 2025 года.

В частности фермеры требовали распространить запрет на импорт сельхозпродукции из Украины на дополнительные продукты:

мягкие фрукты;

сахар;

спирт;

мед;

яблочный концентрат;

яйца;

мясо птицы.

" Секерский также подтвердил, что эмбарго на украинскую продукцию будет действовать и дальше и является бессрочным. Министр подчеркнул, что помогать Украине нужно, но так, чтобы не помешать рентабельности польского сельскохозяйственного производства", - добавляет издание.

Блокада польской границы

6 ноября польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Акцию планировали продолжать до начала января 2024 года. Во время протеста были заблокированы ряда направлений, через которые выпускали и впускали не более одной фуры в час. Также позже был заблокирован и пункт пропуска "Медика - Шегини".

22 декабря украинские и польские чиновники согласовали план действий по разблокированию пунктов пропуска на границе. Представители Польши, со своей стороны, планировали разблокировать границу до конца 2023 года.

24 декабря польские протестующие перестали блокировать КПП "Медика-Шегини" на период праздников. Однако уже 4 января блокаду этого пропускного пункта возобновили.