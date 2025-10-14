Уряд підвищив вартість газу для чотирьох видів споживачів

Уряд продовжив дію пільгових цін на газ до 31 березня 2026 року. Водночас для деяких споживачів вартість зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 10 жовтня 2025 р. № 1306 .

Постановою внесено зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу (ПСО).

Вартість газу для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню залишається незмінною - 7240 гривень за 1000 куб. метрів газу (з урахуванням ПДВ).

Для бюджетних установ вартість залишається на рівні 16390 гривень за 1000 куб. метрів газу (з урахуванням ПДВ).

Зміна в тарифах

Згідно з документом ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" постачає природний газ на пільгових умовах виробників електричної енергії на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, газотурбінних та газопоршневих установках.

Уряд підвищив вартість газу за 1000 куб. метрів газу (з урахуванням ПДВ) для:

для теплоелектроцентралей, які виробляють електричну енергію в теплофікаційному циклі, - з 18000 гривень до 21000 гривень,

для теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, які виробляють електричну енергію в конденсаційному циклі, - з 14000 гривень до 16000 гривень,

для газотурбінних та газопоршневих установок, які виробляють виключно електричну енергію, - з 14000 гривень до 16000 гривень,

для газотурбінних та газопоршневих установок, які виробляють електричну та теплову енергію комбінованим способом, - з 18000 гривень до 21000 гривень.

Джерела газу

Згідно з постановою, з 1 травня 2022 року до 31 березня 2026 року компанії "Укргазвидобування" та "Чорноморнафтогаз", а також з 1 квітня 2025 року до 31 березня 2026 року "Укрнафта" мають щомісяця продавати частину видобутого газу компанії "Нафтогаз України".

"Нафтогаз" купуватиме газ за фіксованими цінами:

у "Укргазвидобування" та "Чорноморнафтогазу" - по 7240 гривень за 1000 кубометрів (з ПДВ);

у "Укрнафти" - по 12000 гривень за 1000 кубометрів (з ПДВ).

Продаж не стосується обсягів газу, які компанії використовують для власних виробничих потреб, транспортування, а також для виробництва електроенергії, скрапленого газу чи бензину.

Також "Оператор ГТС України" з 10 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року зобов’язаний купувати лише імпортний газ у кількості 340 млн кубометрів. Ціна визначатиметься за біржовими угодами на кордоні з країнами ЄС або в українських газосховищах у режимі "Митний склад".