Кабмин повысил стоимость газа для четырех видов потребителей

Правительство продлило действие льготных цен на газ до 31 марта 2026 года. В то же время для некоторых потребителей стоимость выросла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 10 октября 2025 г. № 1306 .

Постановлением внесены изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа (ПСО).

Стоимость газа для нужд производства тепловой энергии для предоставления услуг по поставке тепловой энергии и снабжению горячей воды населению остается неизменной - 7240 гривен за 1000 куб. метров газа (с учетом НДС).

Для бюджетных учреждений стоимость остается на уровне 16390 гривен за 1000 куб. метров газа (с учетом НДС).

Изменение в тарифах

Согласно документу ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" поставляет природный газ на льготных условиях производителям электрической энергии на тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях, газотурбинных и газопоршневых установках.

Правительство повысило стоимость газа за 1000 куб. метров газа (с учетом НДС) для:

для теплоэлектроцентралей, которые производят электрическую энергию в теплофикационном цикле, - с 18000 гривен до 21000 гривен,

для тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, которые производят электрическую энергию в конденсационном цикле, - с 14000 гривен до 16000 гривен,

для газотурбинных и газопоршневых установок, которые производят исключительно электрическую энергию, - с 14000 гривен до 16000 гривен,

для газотурбинных и газопоршневых установок, которые производят электрическую и тепловую энергию комбинированным способом, - с 18000 гривен до 21000 гривен.

Источники газа

Согласно постановлению, с 1 мая 2022 года до 31 марта 2026 года компании "Укргаздобыча" и "Черноморнефтегаз", а также с 1 апреля 2025 года до 31 марта 2026 года "Укрнафта" должны ежемесячно продавать часть добытого газа компании "Нафтогаз Украины".

"Нафтогаз" будет покупать газ по фиксированным ценам:

у "Укргаздобычи" и "Черноморнефтегаза" - по 7240 гривен за 1000 кубометров (с НДС);

у "Укрнафты" - по 12000 гривен за 1000 кубометров (с НДС).

Продажа не касается объемов газа, которые компании используют для собственных производственных нужд, транспортировки, а также для производства электроэнергии, сжиженного газа или бензина.

Также "Оператор ГТС Украины" с 10 октября 2025 года до 31 марта 2026 года обязан покупать только импортный газ в количестве 340 млн кубометров. Цена будет определяться по биржевым сделкам на границе со странами ЕС или в украинских газохранилищах в режиме "Таможенный склад".