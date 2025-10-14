Кабмин повысил стоимость газа для четырех видов потребителей
Правительство продлило действие льготных цен на газ до 31 марта 2026 года. В то же время для некоторых потребителей стоимость выросла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 10 октября 2025 г. № 1306.
Постановлением внесены изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа (ПСО).
Стоимость газа для нужд производства тепловой энергии для предоставления услуг по поставке тепловой энергии и снабжению горячей воды населению остается неизменной - 7240 гривен за 1000 куб. метров газа (с учетом НДС).
Для бюджетных учреждений стоимость остается на уровне 16390 гривен за 1000 куб. метров газа (с учетом НДС).
Изменение в тарифах
Согласно документу ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" поставляет природный газ на льготных условиях производителям электрической энергии на тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях, газотурбинных и газопоршневых установках.
Правительство повысило стоимость газа за 1000 куб. метров газа (с учетом НДС) для:
- для теплоэлектроцентралей, которые производят электрическую энергию в теплофикационном цикле, - с 18000 гривен до 21000 гривен,
- для тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, которые производят электрическую энергию в конденсационном цикле, - с 14000 гривен до 16000 гривен,
- для газотурбинных и газопоршневых установок, которые производят исключительно электрическую энергию, - с 14000 гривен до 16000 гривен,
- для газотурбинных и газопоршневых установок, которые производят электрическую и тепловую энергию комбинированным способом, - с 18000 гривен до 21000 гривен.
Источники газа
Согласно постановлению, с 1 мая 2022 года до 31 марта 2026 года компании "Укргаздобыча" и "Черноморнефтегаз", а также с 1 апреля 2025 года до 31 марта 2026 года "Укрнафта" должны ежемесячно продавать часть добытого газа компании "Нафтогаз Украины".
"Нафтогаз" будет покупать газ по фиксированным ценам:
- у "Укргаздобычи" и "Черноморнефтегаза" - по 7240 гривен за 1000 кубометров (с НДС);
- у "Укрнафты" - по 12000 гривен за 1000 кубометров (с НДС).
Продажа не касается объемов газа, которые компании используют для собственных производственных нужд, транспортировки, а также для производства электроэнергии, сжиженного газа или бензина.
Также "Оператор ГТС Украины" с 10 октября 2025 года до 31 марта 2026 года обязан покупать только импортный газ в количестве 340 млн кубометров. Цена будет определяться по биржевым сделкам на границе со странами ЕС или в украинских газохранилищах в режиме "Таможенный склад".
Отопительный сезон
Напомним Кабинет министров определил новые сроки "отопительного" и "межотопительного" периода для "Нафтогаза" для целей ПСО. Согласно постановлению, "отопительный период" продлится с 1 ноября 2025 года до 31 марта 2026 года. Это решение не повлияет на начало отопительного сезона.
В Украине отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд составляет +8 градусов или ниже.
Как правило, это происходит в середине октября (обычно с 15 октября), но местные власти могут принимать решение раньше или позже, в зависимости от погодных условий.