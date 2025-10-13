Уряд змінив строки "опалювального періоду" для "Нафтогазу"

Кабінет міністрів визначив нові строки "опалювального" та "міжопалювального" періоду для "Нафтогазу". Це суто технічна річ і до початку опалювального сезону не має жодного стосунку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 8 жовтня 2025 р. № 1267 .

Документом продовжено покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на "Нафтогаз" щодо для постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам.

Згідно з постановою, "опалювальний період" триватиме з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року.

Водночас ціна газу, який "Нафтогаз" продає для виробників тепла та бюджетних установ, однакова як в "опалювальний період", так в "міжопалювальний".

Крім того, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів для населення на газ, тепло та гарячу воду.

Зміна строків

Кабмін постійно змінює строки "опалювального" та "міжопалювального" періоду. Наприклад, міжопалювальний період тривав з 16 квітня 2024 року до 31 серпня 2024 року. Потім опалювальний період тривав з 1 вересня 2024 року до 30 квітня 2025 року.

У 2025 році міжопалювальний період триває з 1 травня до 31 жовтня.

На початок та закінчення подачі тепла це не впливало.