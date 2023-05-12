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Уряд підтримав постанову про першочергові кроки після деокупації Донбасу

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П'ятниця 12 травня 2023 14:21
Уряд підтримав постанову про першочергові кроки після деокупації Донбасу Фото: Уряд підтримав постанову про першочергові кроки після деокупації Донбасу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів підтримав постанову щодо першочергових кроків зі стабілізації та реінтеграції Донецької та Луганської областей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

Кабінет міністрів схвалив постанову "Про підготовку до дій зі стабілізації ситуації на деокупованих територіях Донецької й Луганської областей та їх реінтеграції".

Відповідно до документа, при Донецькій й Луганській ОВА утворюються координаційні органи з метою підготовки до дій після деокупації тимчасово окупованих територій.

Зокрема йдеться про розробку плану дій, формування кадрового резерву й матеріально-технічних запасів.

Основними напрямами підготовки є:

  • безпека;
  • відновлення органів державної влади;
  • гуманітарне реагування;
  • відновлення інфраструктури;
  • медичне реагування і психологічна підтримка;
  • соціальний захист;
  • економіка;
  • інформаційна політика;
  • освіта.

"Відповідні плани будуть затверджуватися за погодженням із Координаційним штабом з питань деокупованих територій", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови ГУР МО України Кирила Буданова, завершенням війни стане повернення до кордонів нашої країни 1991 року.

Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов відзначив, що Україна може завершити війну до цієї зими. Водночас контрнаступів при цьому може бути кілька.

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