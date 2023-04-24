Буданов пояснив, що вважатиметься "фіналом" у війні і коли вона закінчиться

Завершенням війни в Україні стане повернення до кордонів 1991 року. Інакше, якщо не буде повернено Крим чи Донбас, війна триватиме доти, доки ці всі території не повернуться під контроль України.

"Завершити цю війну можна лише одним шляхом - це повернення кордонів у будь-якій формі, але меж наших зразка 91-го року", - сказав він.

Буданов зазначив, що неможливо вже завершити цю війну без розв'язання територіальних проблем. Україна ніколи не піде на те, щоб віддати якусь частину територій.

"Якщо Крим буде останнім забрано - це фінал. Якщо Крим буде першим забрано, а Донбас ще ні - то це не фінал", - уточнив голова української розвідки.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева розповіла, яким шляхом Україна буде звільняти Крим. За її словами, не виключено, що коли ЗСУ будуть на кордоні з Кримом і вже зайдуть, наприклад, до Красноперекопська, Україна може запропонувати Росії вивести війська, але у разі відмови продовжуватиме військовий шлях звільнення півострова, який на цей час залишається пріоритетним.

Окрім того, радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що Україна може звільнити Крим протягом 5-7 місяців.

При цьому в РНБО вже розробляється план, який будуть застосовувати при деокупації українського Криму. Він включає 12 кроків.