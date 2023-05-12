Кабмин поддержал постановление о первоочередных шагах после деоккупации Донбасса
Кабинет министров поддержал постановление о первоочередных шагах по стабилизации и реинтеграции Донецкой и Луганской областей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.
Кабинет министров одобрил постановление "О подготовке к действиям по стабилизации ситуации на деоккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и их реинтеграции".
Согласно документу, при Донецкой и Луганской ОВА создаются координационные органы с целью подготовки к действиям после деоккупации временно оккупированных территорий.
В частности, речь идет о разработке плана действий, формировании кадрового резерва и материально-технических запасов.
Основными направлениями подготовки являются:
- безопасность;
- восстановление органов государственной власти;
- гуманитарное реагирование;
- восстановление инфраструктуры;
- медицинское реагирование и психологическая поддержка;
- социальная защита;
- экономика;
- информационная политика;
- образование.
"Соответствующие планы будут утверждаться по согласованию с Координационным штабом по вопросам оккупированных территорий", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, завершением войны станет возвращение к границам нашей страны в 1991 году.
Между тем, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина может завершить войну к этой зиме. В то же время контрнаступлений при этом может быть несколько.
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