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Кабмин поддержал постановление о первоочередных шагах после деоккупации Донбасса

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Пятница 12 мая 2023 14:21
Кабмин поддержал постановление о первоочередных шагах после деоккупации Донбасса Фото: Кабмин поддержал постановление о первоочередных шагах после деоккупации Донбасса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров поддержал постановление о первоочередных шагах по стабилизации и реинтеграции Донецкой и Луганской областей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

Кабинет министров одобрил постановление "О подготовке к действиям по стабилизации ситуации на деоккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и их реинтеграции".

Согласно документу, при Донецкой и Луганской ОВА создаются координационные органы с целью подготовки к действиям после деоккупации временно оккупированных территорий.

В частности, речь идет о разработке плана действий, формировании кадрового резерва и материально-технических запасов.

Основными направлениями подготовки являются:

  • безопасность;
  • восстановление органов государственной власти;
  • гуманитарное реагирование;
  • восстановление инфраструктуры;
  • медицинское реагирование и психологическая поддержка;
  • социальная защита;
  • экономика;
  • информационная политика;
  • образование.

"Соответствующие планы будут утверждаться по согласованию с Координационным штабом по вопросам оккупированных территорий", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, завершением войны станет возвращение к границам нашей страны в 1991 году.

Между тем, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина может завершить войну к этой зиме. В то же время контрнаступлений при этом может быть несколько.

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