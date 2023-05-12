Кабмин поддержал постановление о первоочередных шагах после деоккупации Донбасса

Кабинет министров поддержал постановление о первоочередных шагах по стабилизации и реинтеграции Донецкой и Луганской областей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

Кабинет министров одобрил постановление "О подготовке к действиям по стабилизации ситуации на деоккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и их реинтеграции".

Согласно документу, при Донецкой и Луганской ОВА создаются координационные органы с целью подготовки к действиям после деоккупации временно оккупированных территорий.

В частности, речь идет о разработке плана действий, формировании кадрового резерва и материально-технических запасов.

Основными направлениями подготовки являются:

безопасность;

восстановление органов государственной власти;

гуманитарное реагирование;

восстановление инфраструктуры;

медицинское реагирование и психологическая поддержка;

социальная защита;

экономика;

информационная политика;

образование.

"Соответствующие планы будут утверждаться по согласованию с Координационным штабом по вопросам оккупированных территорий", - пишет пресс-служба.