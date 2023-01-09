Уряд Орбана зміцнить контроль над телекомунікаційним сектором країни

Як зазначає видання, таким чином діючий лідер Угорщини Віктор Орбан та його уряд можуть зміцнити свій контроль над телекомунікаційним сектором країни. Вартість цієї угоди, за даними Reuters, становить 1,7 млрд євро.

"Бізнес продають місцевій ІТ-компанії 4iG (51%) та угорському уряду (49%). 4iG належить олігарху Лорінку Месарошу, близькому другові прем'єр-міністра країни Віктора Орбана", - уточнює видання.

Очікується, що продаж телеком-активів Vodafone в Угорщині буде оформлено до кінця січня. Компанія заявила, що виручка від продажу буде спрямована на погашення боргу, який накопичився внаслідок незадовільного управління виконавчого директора Ніка Ріда, який не зміг розширити групу та укласти вигідні угоди для консолідації фрагментованого європейського телекомунікаційного ринку.

За словами самого Ніка Ріда, які наводить Reuters, група продає активи, щоб зосередитися на основних операціях в Європі та Африці.

Водночас тимчасовий виконавчий директор групи Маргерита Делла Валле заявила, що продаж угорського підрозділу компанії підвищить конкуренцію, зокрема в Угорщині.

У Reuters заявляють, що в Угорщині прем'єр-міністр Віктор Орбан розширив вплив свого націоналістичного уряду в таких сферах, як енергетика, банківська справа та ЗМІ, тепер додалися ще й телекомунікації.