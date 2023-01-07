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Орбан хоче двічі вписати Угорщину як країну, яка підтримала нацизм, - Подоляк

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Київ, Субота 07 січня 2023 19:27
Орбан хоче двічі вписати Угорщину як країну, яка підтримала нацизм, - Подоляк Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має намір двічі вписати до підручників Угорщину як країну, яка підтримала нацизм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника ОП Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Ну хоче Орбан вписати вдруге Угорщину як країну, яка підтримує нацизм. Хоче, щоб у підручниках історії було зафіксовано завжди: є нацизм, поруч союзні відносини з Угорщиною", - зазначив Подоляк.

Він також наголосив, що Угорщина не створюватиме певних труднощів для України, оскільки всі ключові держави Євросоюзу запевняють у підтримці нашої країни в повному обсязі, щоб Росія у підсумку програла.

Нагадаємо, раніше Орбан заявив про те, що Захід нібито розпочав нову "Холодну війну", а його країна планує бути у добрих відносинах із конкурентами західних країн.

Також ми писали, що, як зазначало українське МЗС, Орбан побічно натякнув на бажання поразки України у війні з Росією.

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