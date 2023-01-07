Орбан хоче двічі вписати Угорщину як країну, яка підтримала нацизм, - Подоляк

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має намір двічі вписати до підручників Угорщину як країну, яка підтримала нацизм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника ОП Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Ну хоче Орбан вписати вдруге Угорщину як країну, яка підтримує нацизм. Хоче, щоб у підручниках історії було зафіксовано завжди: є нацизм, поруч союзні відносини з Угорщиною", - зазначив Подоляк.

Він також наголосив, що Угорщина не створюватиме певних труднощів для України, оскільки всі ключові держави Євросоюзу запевняють у підтримці нашої країни в повному обсязі, щоб Росія у підсумку програла.