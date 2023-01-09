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Правительство Орбана укрепит контроль над телекоммуникационным сектором страны

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Британская телекоммуникационная группа Vodafonе продает свой венгерский бизнес местному оператору и правительству премьер-министра Венгрии Виктору Орбану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Таким образом, действующий лидер Венгрии Виктор Орбан и его правительство могут укрепить свой контроль над телекоммуникационным сектором страны. Стоимость этого соглашения, по данным Reuters, составляет 1,7 млрд евро.

"Бизнес продают местной ИТ-компании 4iG (51%) и венгерскому правительству (49%). 4iG принадлежит олигарху Лоринку Месарошу, близкому другу премьер-министра страны Виктору Орбану", - уточняет издание.

Ожидается, что продажа телеком-активов Vodafone в Венгрии будет оформлена до конца января. Компания заявила, что выручка от продажи будет направлена на погашение долга, накопившегося в результате неудовлетворительного управления исполнительного директора Ника Рида, который не смог расширить группу и заключить выгодные соглашения для консолидации фрагментированного европейского телекоммуникационного рынка.

По словам самого Ника Рида, которые приводит Reuters, группа продает активы, чтобы сосредоточиться на основных операциях в Европе и Африке.

В то же время, временный исполнительный директор группы Маргерита Делла Валле заявила, что продажа венгерского подразделения компании повысит конкуренцию, в частности в Венгрии.

В Reuters заявляют, что в Венгрии премьер-министр Виктор Орбан расширил влияние своего националистического правительства в таких областях, как энергетика, банковское дело и СМИ, теперь добавились еще и телекоммуникации.

Недавно РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен дважды вписать в учебники Венгрию как страну, поддержавшую нацизм.

Напомним, ранее Орбан заявил о том, что Запад якобы начал новую "холодную войну", а его страна планирует находиться в хороших отношениях с конкурентами западных стран.

Также мы писали, что, как отмечал украинский МИД, Орбан косвенно намекнул на желание поражения Украины в войне с Россией.

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ВенгрияВиктор Орбан