Уряд Нетаньягу втрачає ключового радника: про відставку заявив Рон Дермер

Рон Дермер очолював ізраїльську команду, що вела переговори щодо долі заручників, захоплених ХАМАС після нападу на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року.

У своїй заяві про відставку Дермер зазначив, що йде з посади, щоб виконати обіцянку перед родиною, а також підкреслив значення двох років війни та спільних зусиль Ізраїлю та США для посилення безпеки країни. Він написав, що уряд буде визначатися як нападом 7 жовтня, так і дворічною війною на семи фронтах, яка послідувала після нього.

Дермер очолив міністерство стратегічних справ без попереднього балотування на посаду - незвичайний крок для ізраїльської політики. Його міністерство було відновлено спеціально для нього після того, як його раніше закрили.

Що відомо про Рона Дермера

Рон Дермер народився в США і у 54 роки став одним із провідних політичних діячів Ізраїлю. Він працював радником прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу з економічних та стратегічних питань з 2003 року.

До призначення на міністерську посаду він понад сім років обіймав посаду посла Ізраїлю у США, а раніше працював економічним радником у Вашингтоні. У цій ролі Дермер виступав посередником у важливих двосторонніх питаннях між США та Ізраїлем, включно з безпековими операціями.

Зазначимо, що хоча діяльність Рона Дермера і була відзначена успіхом у справі звільнення заручників, однак в останні місяці Рон Дермер піддавався публічній критиці. Опоненти уряду та родини заручників заявляли, що він робить недостатньо для їх безпечного повернення додому.

Його відставка стала завершальним етапом переговорів та звільнення заручників, що відбулося минулого місяця після підписання угоди про припинення вогню з ХАМАС.