Правительство Нетаньяху теряет ключевого советника: об отставке заявил Рон Дермер

Близкий соратник премьер-министра Израиля Нетаньяху Рон Дермер объявил об отставке после успешного завершения переговоров по освобождению заложников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.
Рон Дермер возглавлял израильскую команду, которая вела переговоры о судьбе заложников, захваченных ХАМАС после нападения на юг Израиля 7 октября 2023 года.
В своем заявлении об отставке Дермер отметил, что уходит с должности, чтобы выполнить обещание перед семьей, а также подчеркнул значение двух лет войны и совместных усилий Израиля и США для усиления безопасности страны. Он написал, что правительство будет определяться как нападением 7 октября, так и двухлетней войной на семи фронтах, которая последовала после него.
Дермер возглавил министерство стратегических дел без предварительного баллотирования на должность - необычный шаг для израильской политики. Его министерство было восстановлено специально для него после того, как его ранее закрыли.
Рон Дермер родился в США и в 54 года стал одним из ведущих политических деятелей Израиля. Он работал советником премьер-министра Биньямина Нетаньяху по экономическим и стратегическим вопросам с 2003 года.
До назначения на министерскую должность он более семи лет занимал должность посла Израиля в США, а ранее работал экономическим советником в Вашингтоне. В этой роли Дермер выступал посредником в важных двусторонних вопросах между США и Израилем, включая операции по безопасности.
Отметим, что хотя деятельность Рона Дермера и была отмечена успехом в деле освобождения заложников, однако в последние месяцы Рон Дермер подвергался публичной критике. Оппоненты правительства и семьи заложников заявляли, что он делает недостаточно для их безопасного возвращения домой.
Его отставка стала завершающим этапом переговоров и освобождения заложников, которое состоялось в прошлом месяце после подписания соглашения о прекращении огня с ХАМАС.
Напомним, что 13 октября президент США Дональд Трамп подписал с тремя лидерами ближневосточных стран мирное соглашение по Сектору Газа. По условиям заключенного соглашения боевики ХАМАС пообещали освободить всех заложников, захваченных ими с 2023 года.
Также ХАМАС обязался передать Израилю тела заложников, погибших в плену.