UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Уряд назвав новий розмір мінімальної пенсії українців з 2026 року

Фото: Мінімальна пенсія зросте до 2595 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів в проєкті держбюджету на 2026 рік пропонує підвищити розмір мінімальної пенсії. Вона зросте на 234 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкту бюджету на 2026 рік (№14000).

Прогноз уряду передбачає зростання споживчих цін наступного року на 9,9%. Саме на цю величину пропонується збільшити прожитковий мінімум, у тому числі для осіб які втратили працездатність (мінімальну пенсію).

Востаннє прожитковий мінімум підвищувався з 1 січня 2024 року і зараз залишається на рівні 2920 гривень. Мінімальна пенсія зараз становить 2361 гривню.

Пропозиція уряду

Документом пропонується Установити з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 3209 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

  • дітей віком до 6 років - 2817 гривень;
  • дітей віком від 6 до 18 років - 3512 гривень;
  • працездатних осіб - 3328 гривень; працездатних осіб,
  • який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадового окладу прокурора окружної прокуратури, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, інших працівників державних органів, а також працівників податкових і митних органів, - на рівні, встановленому для відповідного державного органу станом на 31 грудня 2025 року;
  • осіб, які втратили працездатність, - 2595 гривень;
  • осіб, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення за рішеннями суду, - 1600 гривень.

 

 

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтвердив плани щорічної індексації пенсій з урахуванням зростання цін. Вона відбудеться з 1 березня 2026 року.

Середня пенсія станом на 1 липня 2025 року становила 6 410 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії в УкраїніПенсія в УкраїніДержбюджет