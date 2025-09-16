Кабмин назвал новый размер минимальной пенсии украинцев с 2026 года

Кабинет министров в проекте госбюджета на 2026 год предлагает повысить размер минимальной пенсии. Она вырастет на 234 гривны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2026 год (№14000).
Прогноз правительства предусматривает рост потребительских цен в следующем году на 9,9%. Именно на эту величину предлагается увеличить прожиточный минимум, в том числе для лиц, утративших трудоспособность (минимальную пенсию).
Последний раз прожиточный минимум повышался с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2920 гривен. Минимальная пенсия сейчас составляет 2361 гривну.
Документом предлагается установить с 1 января 2026 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 3209 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:
Напомним, Кабинет министров Украины подтвердил планы ежегодной индексации пенсий с учетом роста цен. Она состоится с 1 марта 2026 года.
Средняя пенсия по состоянию на 1 июля 2025 года составляла 6 410 гривен.