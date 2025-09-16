Кабмин назвал новый размер минимальной пенсии украинцев с 2026 года

Кабинет министров в проекте госбюджета на 2026 год предлагает повысить размер минимальной пенсии. Она вырастет на 234 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2026 год ( №14000 ).

Прогноз правительства предусматривает рост потребительских цен в следующем году на 9,9%. Именно на эту величину предлагается увеличить прожиточный минимум, в том числе для лиц, утративших трудоспособность (минимальную пенсию).

Последний раз прожиточный минимум повышался с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2920 гривен. Минимальная пенсия сейчас составляет 2361 гривну.

Предложение правительства

Документом предлагается установить с 1 января 2026 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 3209 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения: