Кабмин назвал новый размер минимальной пенсии украинцев с 2026 года

Украина, Вторник 16 сентября 2025 08:14
UA EN RU
Кабмин назвал новый размер минимальной пенсии украинцев с 2026 года Фото: Минимальная пенсия вырастет до 2595 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров в проекте госбюджета на 2026 год предлагает повысить размер минимальной пенсии. Она вырастет на 234 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2026 год (№14000).

Прогноз правительства предусматривает рост потребительских цен в следующем году на 9,9%. Именно на эту величину предлагается увеличить прожиточный минимум, в том числе для лиц, утративших трудоспособность (минимальную пенсию).

Последний раз прожиточный минимум повышался с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2920 гривен. Минимальная пенсия сейчас составляет 2361 гривну.

Предложение правительства

Документом предлагается установить с 1 января 2026 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 3209 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

  • детей в возрасте до 6 лет - 2817 гривен;
  • детей в возрасте от 6 до 18 лет - 3512 гривен;
  • трудоспособных лиц - 3328 гривен; трудоспособных лиц,
  • который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, других работников государственных органов, а также работников налоговых и таможенных органов, - на уровне, установленном для соответствующего государственного органа по состоянию на 31 декабря 2025 года;
  • лиц, утративших трудоспособность, - 2595 гривен;
  • лиц, утративших трудоспособность, который применяется для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения по решениям суда, - 1600 гривень.

Напомним, Кабинет министров Украины подтвердил планы ежегодной индексации пенсий с учетом роста цен. Она состоится с 1 марта 2026 года.

Средняя пенсия по состоянию на 1 июля 2025 года составляла 6 410 гривен.

