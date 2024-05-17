Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації на підприємствах двох сфер економіки

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних. Працівники критично важливих підприємств ПЕК та ІТ будуть бронюватися без обмежень.

По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 14 травня 2024 р. № 555 .

Згідно з документом, військовозобов’язані працівники підприємств паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго, та підприємств, які надають електронні комунікаційні послуги, що визначені Мінцифри критично важливими, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

До цих підприємств не застосовуються обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

Також підлягають бронювання працівники підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, виготовлення та/або постачання обладнання, надають послуги, проводять інші інженерно-технічні заходи для забезпечення безперебійного функціонування Об’єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України.

Бронювання від мобілізації

Нагадаємо, під час воєнного стану працівники критично важливих підприємств, органів державної влади можуть бути заброньовані від мобілізації.

Зараз діє порядок Кабміну затверджений на початку 2023 року. Але уряд повинен змінити його найближчими днями на виконання нового закону про мобілізацію.