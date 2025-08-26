Уряд має забезпечити фінансову стабільність залізниці в 2026, - ЦТС

Кабінет міністрів має забезпечити фінансову стабільність АТ "Укрзалізниця" у 2026 році в межах реалізації Програми дій до 2026 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення профільного видання "Центр транспортних стратегій" (ЦТС).

Згідно з документом, уряд планує закласти необхідне фінансування в держбюджет-2026 для підтримки ліквідності компанії та реалізації проектів розвитку залізничної інфраструктури, зокрема на кордонах з країнами ЄС.

Як зазначають у ЦТС, уряд також передбачає реалізацію заходів для підвищення якості пасажирських і вантажних перевезень, цифровізацію процедур перетину кордону пасажирами у поїздах, а також адаптацію галузі до європейських стандартів безпеки.