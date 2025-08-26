ua en ru
Уряд має забезпечити фінансову стабільність залізниці в 2026, - ЦТС

Вівторок 26 серпня 2025 13:20
Уряд має забезпечити фінансову стабільність залізниці в 2026, - ЦТС Фото: Уряд має забезпечити фінансову стабільність залізниці в 2026 (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Кабінет міністрів має забезпечити фінансову стабільність АТ "Укрзалізниця" у 2026 році в межах реалізації Програми дій до 2026 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення профільного видання "Центр транспортних стратегій" (ЦТС).

Згідно з документом, уряд планує закласти необхідне фінансування в держбюджет-2026 для підтримки ліквідності компанії та реалізації проектів розвитку залізничної інфраструктури, зокрема на кордонах з країнами ЄС.

Як зазначають у ЦТС, уряд також передбачає реалізацію заходів для підвищення якості пасажирських і вантажних перевезень, цифровізацію процедур перетину кордону пасажирами у поїздах, а також адаптацію галузі до європейських стандартів безпеки.

Раніше Європейська бізнес асоціація закликала уряд передбачити у держбюджеті на цей та наступний рік компенсацію збитків, щоб забезпечити стабільну роботу головної транспортної артерії країни.

Нагадаємо, Федерація роботодавців закликала владу забезпечити фінансування УЗ з держбюджету.

