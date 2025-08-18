ua en ru
УЗ виконує важливу соціальну функцію, держава має компенсувати її збитки, - експерт

Понеділок 18 серпня 2025 12:44
УЗ виконує важливу соціальну функцію, держава має компенсувати її збитки, - експерт Фото: УЗ виконує важливу соціальну функцію, держава має взяти на себе компенсування збитків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Державна монополія "Укрзалізниця" лишається єдиною альтернативою для переміщення людей, особливо у прифронтових районах. Але збитковість пасажирського сегменту компанії - це передусім соціальне питання, вирішення якого має взяти на себе держава.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-голову Державної регуляторної служби Ксенію Ляпіну.

"Збитковість пасажирських перевезень є, і це абсолютно очевидно. Але так само очевидно, що це соціальне питання. Це соціальне питання - це питання держави. В довоєнний час ще можна було казати про якісь підвищення на перевезення пасажирів. Зараз про це взагалі мову вести, м’яко кажучи, неадекватно - бо ми розуміємо, скільки напрямків, які вимагають саме соціальної підтримки, зокрема й зв’язок з прифронтовими територіями", - наголосила Ляпіна.

Водночас вона зауважила, що бізнес, так само як і Укрзалізниця, зазнає збитків через війну, тож підвищувати вчергове тарифи на вантажні перевезення =- це абсолютно не варіант.

"Бізнес теж зазнав колосальних збитків, і за його рахунок вже не можна фінансувати інших. Тож, власне кажучи, тут варіантів небагато: держава має взяти на себе додаткове покриття збитків по перевезенню пасажирів. Іншого просто немає варіанта. І так роблять багато країн, європейських зокрема", - резюмувала Ляпіна.

Нагадаємо, збитки пасажирського сегменту "Укрзалізниці" у 2025 році можуть перевищити 20 млрд гривень.

Раніше Європейська бізнес асоціація закликала уряд передбачити у держбюджеті на цей та наступний рік компенсацію збитків, щоб забезпечити стабільну роботу головної транспортної артерії країни.

Своєю чергою народна депутатка Людмила Буймістер зауважила, що профінансувати УЗ можна за рахунок податків з надприбутків банків. Для цього Верховна Рада має внести зміни в держбюджет: це дасть змогу дофінансувати УЗ на 8 млрд грн.

