Правительство должно обеспечить финансовую стабильность железной дороги в 2026 году, - ЦТС
Кабинет Министров должен обеспечить финансовую стабильность АО "Укрзализныця" в 2026 году в рамках реализации Программы действий до 2026 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение профильного издания "Центр транспортных стратегий" (ЦТС).
Согласно документу, правительство планирует заложить необходимое финансирование в госбюджет-2026 для поддержки ликвидности компании и реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры, в том числе на границах со странами ЕС.
Как отмечают в ЦТС, правительство также предусматривает реализацию мер по повышению качества пассажирских и грузовых перевозок, цифровизацию процедур пересечения границы пассажирами в поездах, а также адаптацию отрасли к европейским стандартам безопасности.
Ранее Европейская бизнес-ассоциация призвала правительство предусмотреть в госбюджете на этот и следующий год компенсацию убытков, чтобы обеспечить стабильную работу главной транспортной артерии страны.
Напомним, Федерация работодателей призвала власть обеспечить финансирование УЗ из госбюджета.