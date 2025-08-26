ua en ru
Правительство должно обеспечить финансовую стабильность железной дороги в 2026 году, - ЦТС

Вторник 26 августа 2025 13:20
Правительство должно обеспечить финансовую стабильность железной дороги в 2026 году, - ЦТС
Автор: Александр Мороз

Кабинет Министров должен обеспечить финансовую стабильность АО "Укрзализныця" в 2026 году в рамках реализации Программы действий до 2026 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение профильного издания "Центр транспортных стратегий" (ЦТС).

Согласно документу, правительство планирует заложить необходимое финансирование в госбюджет-2026 для поддержки ликвидности компании и реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры, в том числе на границах со странами ЕС.

Как отмечают в ЦТС, правительство также предусматривает реализацию мер по повышению качества пассажирских и грузовых перевозок, цифровизацию процедур пересечения границы пассажирами в поездах, а также адаптацию отрасли к европейским стандартам безопасности.

Ранее Европейская бизнес-ассоциация призвала правительство предусмотреть в госбюджете на этот и следующий год компенсацию убытков, чтобы обеспечить стабильную работу главной транспортной артерии страны.

Напомним, Федерация работодателей призвала власть обеспечить финансирование УЗ из госбюджета.

Укрзализныця Госбюджет
