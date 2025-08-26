Правительство должно обеспечить финансовую стабильность железной дороги в 2026 году, - ЦТС

Кабинет Министров должен обеспечить финансовую стабильность АО "Укрзализныця" в 2026 году в рамках реализации Программы действий до 2026 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение профильного издания "Центр транспортных стратегий" (ЦТС).

Согласно документу, правительство планирует заложить необходимое финансирование в госбюджет-2026 для поддержки ликвидности компании и реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры, в том числе на границах со странами ЕС.

Как отмечают в ЦТС, правительство также предусматривает реализацию мер по повышению качества пассажирских и грузовых перевозок, цифровизацию процедур пересечения границы пассажирами в поездах, а также адаптацию отрасли к европейским стандартам безопасности.