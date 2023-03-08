Уряд Литви пропонує запровадити окремий закон для санкцій проти росіян та білорусів

Рішення про це ще належить ухвалити Сейму. Кабінет Міністрів просить розглянути питання терміново.

"Надзвичайний стан нині діє до 16 березня, і його передбачається продовжити на початок травня. Постанова про НС передбачає суворіший порядок видачі всіх документів росіянам і білорусам - запити на видачу цих документів не приймаються", - йдеться у матеріалі.

У Литву заборонено в'їзд лише громадянам Росії. Винятки поширюються на дипломатів, дисидентів, співробітників транспортних компаній, членів сімей громадян ЄС, а також росіян, які мають дозвіл на проживання або довгострокові національні візи країн Шенгенської угоди. Якщо Сейм ухвалить закон про повернення мігрантів і вирішить не продовжувати надзвичайний стан, вищезгадані обмеження перестануть діяти, тому виникає потреба встановити їх окремо.

"Таким чином ставиться за мету створити режим національних санкцій, яка забезпечить юридичну ясність. Після встановлення режиму національних санкцій вони не можуть бути застосовані до компаній, оскільки рішення щодо економічних санкцій приймається на рівні Євросоюзу", - сказала заступник міністра закордонних справ Йовіта Нелюпшене.