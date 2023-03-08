Литва хоче відмовитись від транспортування вантажів з РФ та Білорусі, але є нюанс

Литва розглядає питання про повну відмову від перевезення російських та білоруських вантажів через свою територію. Але такий крок треба узгодити з ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра комунікацій та транспорту Литви Марюса Скуодіса, яку приводить Kauno diena.

"Для повної відмови від перевезення через Литву залізницею російських та білоруських вантажів нам необхідна підтримка широкої групи країн, насамперед країн Балтії, а також підтримка на рівні Євросоюзу", - сказав міністр.

Це пов'язано з тим, що за відмову Литви від транспортування таких вантажів вони можуть бути прийняті залізницями сусідніх країн.

"Такі перевезення замість нас можуть здійснювати залізниці інших країн, тому, ухвалюючи рішення, необхідно передбачати всі його наслідки", - додав Скуодіс.

Міністр розповів, що "Летувос гележинкеляй" з метою недопущення обходу західних санкцій проти Росії та Білорусі останнім часом суттєво посилила контроль. Наразі триває не одне досудове розслідування і було затримано понад два десятки вагонів через обхід санкцій.