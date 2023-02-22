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Литва запропонувала створити центр контролю за дотриманням санкцій

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Литва, Середа 22 лютого 2023 16:38
Литва запропонувала створити центр контролю за дотриманням санкцій Фото: глава Міністерства комунікацій та транспорту Литви Марюс Скуодіс (twitter.com/Skuodis)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство комунікацій та транспорту Литви пропонує створити центр контролю за дотриманням санкційного режиму щодо Росії та Білорусії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baltics News.

"Я завжди був за те, щоб зміцнення дієвості санкцій, координація їх застосування перебували у віданні однієї структури, якою може стати пропонований нами єдиний центр", - сказав глава Міністерства комунікацій та транспорту Литви Марюс Скуодіс.

Міністр вважає, що насамперед такий центр має бути заснований на національному рівні в Литві, але подібна структура є бажаною і в європейському масштабі.

"Настільки важливо, щоб одна контрольна інстанція була і в Євросоюзі, тому що зараз відповідальність за дотримання санкцій досить розмита, що призводить до серйозних проблем", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше у Литві запропонували ввести штрафи за порушення санкцій проти РФ та Білорусі. Ці заходи пропонується запровадити з 15 березня на рік із можливістю продовження чи перегляду.

Також раніше ми писали, що група з десяти країн-членів ЄС закликала до більш рішучих дій, щоб зупинити обхід санкцій проти військової промисловості Росії.

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