Литва запропонувала створити центр контролю за дотриманням санкцій
Міністерство комунікацій та транспорту Литви пропонує створити центр контролю за дотриманням санкційного режиму щодо Росії та Білорусії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baltics News.
"Я завжди був за те, щоб зміцнення дієвості санкцій, координація їх застосування перебували у віданні однієї структури, якою може стати пропонований нами єдиний центр", - сказав глава Міністерства комунікацій та транспорту Литви Марюс Скуодіс.
Міністр вважає, що насамперед такий центр має бути заснований на національному рівні в Литві, але подібна структура є бажаною і в європейському масштабі.
"Настільки важливо, щоб одна контрольна інстанція була і в Євросоюзі, тому що зараз відповідальність за дотримання санкцій досить розмита, що призводить до серйозних проблем", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше у Литві запропонували ввести штрафи за порушення санкцій проти РФ та Білорусі. Ці заходи пропонується запровадити з 15 березня на рік із можливістю продовження чи перегляду.
Також раніше ми писали, що група з десяти країн-членів ЄС закликала до більш рішучих дій, щоб зупинити обхід санкцій проти військової промисловості Росії.
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