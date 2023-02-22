Литва запропонувала створити центр контролю за дотриманням санкцій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baltics News .

"Я завжди був за те, щоб зміцнення дієвості санкцій, координація їх застосування перебували у віданні однієї структури, якою може стати пропонований нами єдиний центр", - сказав глава Міністерства комунікацій та транспорту Литви Марюс Скуодіс.

Міністр вважає, що насамперед такий центр має бути заснований на національному рівні в Литві, але подібна структура є бажаною і в європейському масштабі.

"Настільки важливо, щоб одна контрольна інстанція була і в Євросоюзі, тому що зараз відповідальність за дотримання санкцій досить розмита, що призводить до серйозних проблем", - зазначив він.