Правительство Литвы предлагает ввести отдельный закон для санкций против россиян и белорусов

Решение об этом еще предстоит принять Сейму. Кабинет Министров просит рассмотреть вопрос срочно.

"Чрезвычайное положение сейчас действует до 16 марта, и оно предполагается продлить на начало мая. Постановление о ЧП предусматривает более строгий порядок выдачи всех документов россиянам и белорусам - запросы на выдачу этих документов не принимаются", - говорится в материале.

В Литву запрещен въезд только гражданам России. Исключения распространяются на дипломатов, диссидентов, сотрудников транспортных компаний, членов семей граждан ЕС, а также россиян, имеющих вид на жительство или долгосрочные национальные визы стран Шенгенского соглашения. Если Сейм примет закон о возвращении мигрантов и решит не продлевать чрезвычайное положение, вышеупомянутые ограничения перестанут действовать, поэтому возникает необходимость установить их отдельно.

"Таким образом ставится цель создать режим национальных санкций, которая обеспечит юридическую ясность. После установления режима национальных санкций они не могут быть применены к компаниям, поскольку решение по экономическим санкциям принимается на уровне Евросоюза", - сказала заместитель министра иностранных дел Йовита Нелюпшене.