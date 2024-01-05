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Уряд Латвії зробить публічним список компаній, які співпрацюють із РФ і Білоруссю

Архівне фото: міністр економіки Латвії Віктор Валайніс (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Найближчим часом список компаній, які співпрацюють із Росією та Білоруссю, буде публічно оприлюднено в Латвії.

Про це заявив міністр економіки Латвії Віктор Валайніс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Це правова проблема, вирішення якої зараз шукають", - так описав нинішню ситуцію Валайніс.

За його словами, прийде до публікації цього списку найближчим часом. Однак міністр не хоче називати конкретну дату, але це станеться найближчим часом.

"Ми тримаємо це питання як пріоритетне і бачимо, як його можна було б вирішити", - додав він.

ЄС потрібно бути згуртованішим щодо санкцій проти РФ

Валайніс негативно оцінює ситуацію, що склалася у сфері торгівлі з Росією і Білоруссю.

"Загалом я оцінюю це погано. На мою думку, Європейський союз має бути більш згуртованим і різким у питанні санкцій", - наголосив міністр.

Також у Латвії працюють над тим, щоб допомогти компаніям, які працюють у РФ, відкрити нові ринки на Заході. Планується створити інструменти для того, щоб вони йшли на Захід, розвивалися, їздили на виставки, перекваліфіковувалися.

Латвія і санкції проти Росії

Нещодавно міністр транспорту Латвії Каспарс Брішкенс планує запропонувати внести заборону на імпорт російського та білоруського зерна до наступного пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

Також регулятор Латвії закрив доступ до всіх сайтів, пов'язаних з російським "Яндексом".

Наприкінці грудня правоохоронці Латвії провели обшуки в "Будинку Москви". Керівництво організації підозрюють в ухиленні від санкцій проти РФ.

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