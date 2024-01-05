Правительство Латвии сделает публичным список компаний, которые сотрудничают с РФ и Беларусью

В ближайшее время список компаний, которые сотрудничают с Россией и Беларусью, будет публично обнародован в Латвии.
Об этом заявил министр экономики Латвии Виктор Валайнис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
"Это правовая проблема, решение которой сейчас ищут", - так описал нынешнюю ситуцию Валайнис.
По его словам, придет к публикации этого списка в ближайшее время. Однако министр не хочет называть конкретную дату, но это произойдет в ближайшее время.
"Мы держим этот вопрос как приоритетный и видим, как его можно было бы решить", - добавил он.
Валайнис негативно оценивает ситуацию, сложившуюся в сфере торговли с Россией и Беларусью.
"В целом я оцениваю это плохо. По моему мнению, Европейский союз должен быть более сплоченным и резким в вопросе санкций", - подчеркнул министр.
Также в Латвии работают над тем, чтобы помочь компаниям, которые работают в РФ, открыть новые рынки на Западе. Планируется создать инструменты для того, чтобы они шли на Запад, развивались, ездили на выставки, переквалифицировались.
Недавно министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс планирует предложить внести запрет на импорт российского и белорусского зерна в следующий пакет санкций Евросоюза против России.
Также регулятор Латвии закрыл доступ ко всем сайтам, связанным с российским "Яндексом".
В конце декабря правоохранители Латвии провели обыски в "Доме Москвы". Руководство организации подозревают в уклонении от санкций против РФ.
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