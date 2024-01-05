Правительство Латвии сделает публичным список компаний, которые сотрудничают с РФ и Беларусью

"Это правовая проблема, решение которой сейчас ищут", - так описал нынешнюю ситуцию Валайнис.

По его словам, придет к публикации этого списка в ближайшее время. Однако министр не хочет называть конкретную дату, но это произойдет в ближайшее время.

"Мы держим этот вопрос как приоритетный и видим, как его можно было бы решить", - добавил он.

ЕС нужно быть более сплоченным по поводу санкций против РФ

Валайнис негативно оценивает ситуацию, сложившуюся в сфере торговли с Россией и Беларусью.

"В целом я оцениваю это плохо. По моему мнению, Европейский союз должен быть более сплоченным и резким в вопросе санкций", - подчеркнул министр.

Также в Латвии работают над тем, чтобы помочь компаниям, которые работают в РФ, открыть новые рынки на Западе. Планируется создать инструменты для того, чтобы они шли на Запад, развивались, ездили на выставки, переквалифицировались.

Латвия и санкции против России

Недавно министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс планирует предложить внести запрет на импорт российского и белорусского зерна в следующий пакет санкций Евросоюза против России.

Также регулятор Латвии закрыл доступ ко всем сайтам, связанным с российским "Яндексом".

В конце декабря правоохранители Латвии провели обыски в "Доме Москвы". Руководство организации подозревают в уклонении от санкций против РФ.