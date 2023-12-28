У Латвії закрили доступ до всіх сайтів, пов'язаних із російським "Яндексом"
Регулятор Латвії сьогодні, 28 грудня, закрив доступ до всіх сайтів, пов'язаних із російським "Яндексом".
Про це заявив голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ Івар Аболіньш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
За словами Аболіньша, у майбутньому буде закрито доступ і до Yandex Music, яка надає безоплатний доступ до подкастів та аналогічного контенту, створюваного в Росії підсанкційними особами.
Раніше повідомлялося, що рішенням Національної ради Латвії з електронних ЗМІ від 7 квітня минулого року було ухвалено, зокрема, обмежити доступ до сайту "yandex.ru" і його дзеркальних сайтів.
Не погодившись із рішенням, "Яндекс" подав апеляцію до Адміністративного районного суду, який розгляне заяву в письмовому порядку 29 лютого 2024 року.
"Яндекс"
Російська транснаціональна компанія в галузі інформаційних технологій, чия головна юридична особа зареєстрована в Нідерландах, що володіє однойменною системою пошуку в інтернеті, інтернет-порталом і веб-службами в декількох країнах. Найпомітніше становище посідає на ринках Росії, Білорусі та Казахстану.
"Яндекс" і війна в Україні
Ще в травні повідомлялося, що власник "Яндекса" планує продати свої активи у РФ і вже отримав низку заявок від місцевих олігархів. Активи оцінюються приблизно в 14 мільярдів доларів.
У серпні співзасновник російської інтернет-компанії "Яндекс" Аркадій Волож засудив "варварське вторгнення" Росії в Україну. Це сталося через кілька днів після критики за його очевидні спроби дистанціюватися від Кремля.
А вже восени російську компанію Yandex було внесено до списку кандидатів на санкції. Її підозрюють у роботі з російської пропаганди.
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