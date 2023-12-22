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Латвія підозрює керівництво "Будинку Москви" в ухиленні від санкцій проти РФ

Латвія, П'ятниця 22 грудня 2023 20:34
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Латвія підозрює керівництво "Будинку Москви" в ухиленні від санкцій проти РФ Архівне фото: Латвія підозрює керівництво "Будинку Москви" в ухиленні від санкцій проти РФ (nra lv)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці Латвії провели обшуки в "Домі Москви". Керівництво організації підозрюють в ухиленні від санкції проти РФ.

Про це заявила Служба державної безпеки Латвії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lsm.lv.

Кримінально-процесуальні дії в четвер і п'ятницю проведено в рамках кримінального процесу, що перебуває у провадженні Служби держбезпеки.

Під час розслідування з'ясувалося, що керівництво "Будинку Москви", можливо, продовжувало отримувати матеріальну вигоду від приміщень, використання яких відповідно до міжнародних санкцій заборонено.

Правоохоронці вилучили документи

Процесуальні дії проведено також за місцем проживання однієї з пов'язаних із "Будинком Москви" осіб. Під час обшуків вилучили велику кількість носіїв даних і документів.

Наразі в кримінальному процесі до однієї особи застосовано статус особи, проти якої розпочато кримінальний процес.

Реакція РФ

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова відреагувала на це і назвала обшуки "рейдерським вторгненням".

Захарова почала погрожувати Латвії "кроками у відповідь".

Росія обходить санкції

Нещодавно Росія підписала з Іраном декларацію про "протидію" санкціям, які проти країн запровадили США, ЄС і низка інших держав.

Також ЗМІ встановили, що після початку повномасштабної російської агресії через Білорусь до РФ ввозили люксові автомобілі, експорт яких заборонено через санкції західних компаній.

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