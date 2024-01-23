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Уряд Латвії виділив понад 15 млн євро на допомогу біженцям з України

Латвія, Вівторок 23 січня 2024 20:25
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Уряд Латвії виділив понад 15 млн євро на допомогу біженцям з України Архівне фото: Уряд Латвії виділив понад 15 млн євро на допомогу біженцям з України (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На покриття витрат, які виникають у муніципальної влади у зв'язку з прийомом і підтримкою біженців з України, уряд Латвії виділив 15,6 млн євро.

Про це заявило Міністерство з охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку Латвії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.lv.

Зазначається, що кошти виділили на період до літа 2024 року.

На що конкретно виділять гроші

Наказом уряду передбачено покриття таких витрат:

  • на забезпечення розселення та харчування (для надання первинної допомоги та виплат компенсацій фізичним і юридичним особам за розміщення українських біженців і поліпшення муніципальних приміщень для них);
  • на забезпечення соціальної підтримки;
  • на забезпечення освіти;
  • на підтримку заявок щодо послуг управління;
  • на забезпечення діяльності пунктів координації об'єднаної державної та муніципальної допомоги в період до червня поточного року.

У розпорядженні Міністерства з охорони довкілля та регіонального розвитку Латвії буде не більше 15,6 млн євро, щоб раз на місяць компенсувати самоврядуванням відповідні витрати.

Раніше в уряді Латвії відповідно до рекомендацій Мінфіну вже перерахували самоврядуванням 28,5 млн за січень-листопад 2023 року.

Допомога від Латвії

Нещодавно повідомлялося, що Латвія готує новий пакет допомоги Україні, що включає гаубиці, боєприпаси та інше. Також було підписано угоду про військову співпрацю між країнами, зокрема, щодо виробництва дронів.

До цього міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що країна надала Україні допомоги на 595 млн євро з початку повномасштабної агресії РФ. Це становить 0,85% ВВП держави.

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