Зброя і не тільки. У Латвії відзвітували про допомогу, яку надали Україні з початку війни

Латвія надала Україні допомоги на 595 млн євро з початку повномасштабної агресії РФ. Це становить 0,85% ВВП держави.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Підтримка України здійснюється через активний міждержавний діалог, військову, фінансову та гуманітарну допомогу для зменшення наслідків російської агресії та підтримки реформ.

Латвія підтримує зусилля України з євроінтеграції та початок переговорів щодо вступу до Європейського союзу, а також зміцнення військового потенціалу України та проведення необхідних реформ, щоб вона могла вступити до НАТО, щойно дозволять обставини.

Гуманітарна допомога та відновлення України

З початку війни обсяг макрофінансової, гуманітарної допомоги та допомоги для розвитку з бюджету Латвії склав близько 39 млн євро.

Ці кошти були використані для внесків в інструменти ООН, Світового банку, Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку і Організації економічного співробітництва та розвитку для підтримки України, а також для фінансування проєктів співробітництва.

Каріньш підкреслив, що Латвія продовжує брати участь у процесі відновлення України, приділяючи особливу увагу Чернігівській області. У 2023 році Латвія виділила 5,1 млн євро на відновлення України, з них проєкти на 3,1 млн євро реалізувало Міністерство закордонних справ.

З програмою розвитку ООН укладено договір на 2 млн євро про відновлення об'єктів соціальної інфраструктури в Чернігівській області.

Латвія надала допомогу в лікуванні українських військових

Як зазначив міністр, у 2023 році одночасно з реалізацією проєктів із подолання наслідків війни тривала реалізація проєктів із підтримки євроінтеграції України, на які з бюджету МЗС виділено понад 500 000 євро.

Латвія надала підтримку з удосконалення ефективного управління, розвитку підприємництва та сільського господарства, навчання молодих спеціалістів, забезпечення гендерної рівності, за програмами охорони здоров'я та психологічної реабілітації.

Від початку війни в Україні в Ризькій Східній лікарні, лікарні Страдіньша та реабілітаційному центрі "Вайварі" пройшли лікування та реабілітацію 240 українських солдатів.

Яку зброю отримала Україна від Латвії

"На рівні Європейського союзу МЗС виступає за зміну підходу до підтримки України, заявляючи, що вона має бути більш систематичною і сфокусованою на тривалому періоді, оскільки у Росії все ще достатньо ресурсів для продовження агресії. Латвія рішуче підтримує створення до 2027 року інструменту підтримки України в розмірі 50 млрд євро для надання макрофінансової допомоги та підтримки реформ", - сказав Каріньш.

Глава МЗС зазначив, що на двосторонній основі Латвія продовжувала надавати Україні всі види військової допомоги, обсяг якої з початку агресії склав 370 млн євро.

Латвія відправила Україні безпілотні літальні апарати, вертольоти, гаубиці, зброю та індивідуальне спорядження, боєприпаси, протитанкову зброю і ПЗРК Stinger.

Інша допомога від Латвії

Нещодавно повідомлялося, що Латвія сумарно відправила в Україну 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв. За даними на середину грудня, загальна вартість конфіскованих автомобілів оцінюється майже 1 млн євро.

Також у 2023 році обсяги підготовки українських військовослужбовців за участю Латвії збільшилися більш ніж у чотири рази.