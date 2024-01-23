ua en ru
Вт, 23 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Правительство Латвии выделило более 15 млн евро на помощь беженцам из Украины

Латвия, Вторник 23 января 2024 20:25
UA EN RU
Правительство Латвии выделило более 15 млн евро на помощь беженцам из Украины Архивное фото: Правительство Латвии выделило более 15 млн евро на помощь беженцам из Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На покрытие расходов, которые возникают у муниципальных властей в связи с приемом и поддержкой беженцев из Украины, правительство Латвии выделило 15,6 млн евро.

Об этом заявило Министерство по охране окружающей среды и региональному развитию Латвии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.lv.

Отмечается, что средства выделили на период до лета 2024 года.

На что конкретно выделят деньги

Наказом уряду передбачено покриття таких витрат:

  • на обеспечение расселения и питания (для первичной помощи и выплат компенсаций физическим и юридическим лицам за размещение украинских беженцев и улучшение муниципальных помещений для них);
  • на обеспечение социальной поддержки;
  • на обеспечение образования;
  • в поддержку заявок по услугам управления;
  • для обеспечения деятельности пунктов координации объединенной государственной и муниципальной помощи в период до июня текущего года.

В распоряжении Министерства по охране окружающей среды и регионального развития Латвии будет не более 15,6 млн евро, чтобы раз в месяц компенсировать самоуправлениям соответствующие расходы.

Ранее в правительстве Латвии в соответствии с рекомендациями Минфина уже перечислили самоуправлениям 28,5 млн за январь-ноябрь 2023 года.

Помощь от Латвии

Недавно сообщалось, что Латвия готовит новый пакет помощи Украине, включающий гаубицы, боеприпасы и прочее. Также было подписано соглашение о военном сотрудничестве между странами, в частности, по производству дронов.

До этого министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страна предоставила Украине помощь в 595 млн евро с начала полномасштабной агрессии РФ. Это составляет 0,85% ВВП страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия Война в Украине
NEWS
Дальнобойного оружия станет больше. В Минобороны рассказали о результатах "Рамштайна-18"
Дальнобойного оружия станет больше. В Минобороны рассказали о результатах "Рамштайна-18"
DAILY
Зеленский предлагает двойное гражданство: как это будет работать и что даст Украине
Милан Лелич, Катерина Гончарова Зеленский предлагает двойное гражданство: как это будет работать и что даст Украине