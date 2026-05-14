Правительство Латвии под угрозой распада после отставки премьер-министра

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку вслед за министром обороны. Вместе с ней свои полномочия сложит весь состав действующего правительства страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM .

Отставка произошла на фоне правительственного кризиса. Накануне, 13 мая, либеральная партия "Прогрессивные", которая является младшим партнером коалиции, заявила, что не видит возможности продолжать работу в правительстве Силини и призвала ее уйти в отставку.

Лидер фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваевс сегодня утром также предупредил, что если состоится голосование по выражению недоверия, правительство рухнет.

Утром заседание парламента временно прервали по просьбе премьера. Ожидалось, что Силиня выступит в Сейме, однако вместо этого она провела пресс-конференцию в Кабинете министров, где официально объявила об отставке.