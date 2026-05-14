Правительство Латвии под угрозой распада после отставки премьер-министра

12:55 14.05.2026 Чт
2 мин
Отставка произошла на фоне правительственного кризиса.
aimg Ирина Глухова
Правительство Латвии под угрозой распада после отставки премьер-министра Фото: премьер-министр Латвии Эвика Силиня (Getty Images)
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку вслед за министром обороны. Вместе с ней свои полномочия сложит весь состав действующего правительства страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.

Отставка произошла на фоне правительственного кризиса. Накануне, 13 мая, либеральная партия "Прогрессивные", которая является младшим партнером коалиции, заявила, что не видит возможности продолжать работу в правительстве Силини и призвала ее уйти в отставку.

Лидер фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваевс сегодня утром также предупредил, что если состоится голосование по выражению недоверия, правительство рухнет.

Утром заседание парламента временно прервали по просьбе премьера. Ожидалось, что Силиня выступит в Сейме, однако вместо этого она провела пресс-конференцию в Кабинете министров, где официально объявила об отставке.

Что предшествовало

7 мая в Латвию залетели два дрона со стороны России, один из которых попал в пустой нефтяной резервуар, вызвав пожар.

После этого литовское правительство вызвало временного поверенного в делах РФ и вручило ноту протеста.

Также премьер Латвии резко раскритиковала действия военных в ответ на нарушение воздушного пространства.

10 мая министр обороны страны Андрис Спрудс объявил об отставке на фоне критики. Ему на смену Силиня предлагала кандидатуру полковника Райвиса Мелниса.

Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел разговор с главой МИД Латвии Байбой Браже относительно инцидентов с дронами, которые залетели в страну с территории России.

Он отметил, расследования доказали, что это стало результатом умышленного отклонения украинских дронов российскими средствами радиоэлектронной борьбы от их целей в РФ.

