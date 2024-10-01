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Уряд Ізраїлю затвердив новий етап війни проти "Хезболли"

Вівторок 01 жовтня 2024 01:07
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Уряд Ізраїлю затвердив новий етап війни проти "Хезболли" Фото: Ізраїль за крок від наземного вторгнення до Лівану (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ізраїльський уряд затвердив план нового етапу війни проти ліванського угруповання "Хезболла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльське видання Ynet.

Зазначається, що Кабінет безпеки схвалив наступну фазу війни у Лівані. Ймовірно, мається на увазі наземний наступ, про що вже повідомлялося у ЗМІ.

Також під час обговорення, деякі міністри засудили витік інформації про операцію від американських офіційних осіб після того, як вони були оновлені Ізраїлем.

Ризик масштабної війни Ізраїлю з "Хезболлою"

З початком війни ХАМАС та Ізраїлю в Секторі Газа у жовні 2023 року, суттєво загострилося протистояння між Ізраїлем та ліванським угрупованням "Хезболла", яке підтримує Іран. Терористи регулярно обстрілюють північні райони Ізраїлю, ЦАХАЛ у відповідь атакує об'єкти бойовиків на півдні Лівану.

За останні два місяці обстріли набули рекордного масштабу і частоти. В понеділок, 30 вересня, у ЗМІ почала з'являтися інформація про ймовірну наземну операцію ізраїльських військових проти "Хезболли" на території Лівану.

Це підтверджує і наступна низка подій.

Ізраїльські військові створили закриту військову зону на півночі країни біля кордону з Ліваном.

Військові армії Лівану почали відступати від кордону з Ізраїлем.

В армії Ізраїлю закликали жителів передмістя Бейруту евакуюватися й анонсували атаки по об'єктах "Хезболли".

В ніч на 1 жовтня, ізраїльські ВПС почали удари по об'єктах бойовиків у передмісті ліванської столиці.

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