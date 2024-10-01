Правительство Израиля утвердило новый этап войны против "Хезболлы"
Израильское правительство утвердило план нового этапа войны против ливанской группировки "Хезболла".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильское издание Ynet.
Отмечается, что Кабинет безопасности одобрил следующую фазу войны в Ливане. Вероятно, имеется в виду наземное наступление, о чем уже сообщалось в СМИ.
Также во время обсуждения, некоторые министры осудили утечку информации об операции от американских официальных лиц после того, как они были обновлены Израилем.
Риск масштабной войны Израиля с "Хезболлой"
С началом войны ХАМАС и Израиля в Секторе Газа в октябре 2023 года, существенно обострилось противостояние между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла", которую поддерживает Иран. Террористы регулярно обстреливают северные районы Израиля, ЦАХАЛ в ответ атакует объекты боевиков на юге Ливана.
За последние два месяца обстрелы приобрели рекордные масштаб и частоту. В понедельник, 30 сентября, в СМИ начала появляться информация о вероятной наземной операции израильских военных против "Хезболлы" на территории Ливана.
Это подтверждает и следующий ряд событий.
Израильские военные создали закрытую военную зону на севере страны у границы с Ливаном.
Военные армии Ливана начали отступать от границы с Израилем.
В армии Израиля призвали жителей пригорода Бейрута эвакуироваться и анонсировали атаки по объектам "Хезболлы".
В ночь на 1 октября израильские ВВС начали удары по объектам боевиков в пригороде ливанской столицы.
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