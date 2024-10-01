Правительство Израиля утвердило новый этап войны против "Хезболлы"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильское издание Ynet.

Также во время обсуждения, некоторые министры осудили утечку информации об операции от американских официальных лиц после того, как они были обновлены Израилем.

Отмечается, что Кабинет безопасности одобрил следующую фазу войны в Ливане. Вероятно, имеется в виду наземное наступление, о чем уже сообщалось в СМИ.

Риск масштабной войны Израиля с "Хезболлой"

С началом войны ХАМАС и Израиля в Секторе Газа в октябре 2023 года, существенно обострилось противостояние между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла", которую поддерживает Иран. Террористы регулярно обстреливают северные районы Израиля, ЦАХАЛ в ответ атакует объекты боевиков на юге Ливана.

За последние два месяца обстрелы приобрели рекордные масштаб и частоту. В понедельник, 30 сентября, в СМИ начала появляться информация о вероятной наземной операции израильских военных против "Хезболлы" на территории Ливана.

Это подтверждает и следующий ряд событий.

Израильские военные создали закрытую военную зону на севере страны у границы с Ливаном.

Военные армии Ливана начали отступать от границы с Израилем.

В армии Израиля призвали жителей пригорода Бейрута эвакуироваться и анонсировали атаки по объектам "Хезболлы".

В ночь на 1 октября израильские ВВС начали удары по объектам боевиков в пригороде ливанской столицы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.