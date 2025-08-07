Уряд хоче навести лад з ідентифікацією пенсіонерів і виплатами на поховання

В Україні планують удосконалити обмін даними між банками та Пенсійним фондом. Також мають намір оновити порядок виплати допомоги на поховання пенсіонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови Кабміну.

Що пропонують

Мінсоцполітики підготувало проєкт постанови, яким вносить зміни до низки документів щодо виплати пенсій і допомоги. Серед головних цілей - упорядкування процесу передачі інформації від банків до Пенсійного фонду та оновлення умов виплати допомоги на поховання пенсіонера.

Пропонується, зокрема, оновити порядок виплати пенсій за довіреністю, а також процедури фізичної ідентифікації отримувачів. Також йдеться про механізм виплати недоотриманої пенсії у разі смерті пенсіонера.

Що передбачено для банків

Згідно з проєктом, банки повинні щомісяця надавати Пенсійному фонду інформацію про кілька категорій пенсіонерів. Зокрема, про тих, хто отримує пенсію за довіреністю понад рік, хто не проходив фізичну ідентифікацію та не здійснював видаткових операцій, а також про дату останньої ідентифікації.

У разі виявлення таких випадків виплати можуть бути тимчасово припинені, а відновити їх можна лише після підтвердження особи. При цьому передбачено ідентифікацію не лише фізично, а й за допомогою відеозв'язку з пред'явленням паспорта.

Як змінюється порядок допомоги на поховання

Документ також оновлює механізм виплати недоотриманої пенсії після смерті пенсіонера та допомоги на поховання. Якщо родичі проживають на підконтрольній території, виплата здійснюється згідно із законом.

У разі, якщо людина проживала за кордоном або на тимчасово окупованій території, допомога буде виплачена за умови наявності необхідної інформації в Пенсійному фонді.

Що ще пропонується змінити

Передбачено також уточнення порядку виплат страхових сум за рішеннями судів. Частину заборгованості буде виплачено одноразово, решту - щомісяця рівними частинами в межах бюджету ПФУ.

Проєкт постанови розроблено з ініціативи уряду з метою покращення контролю за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду та своєчасного проведення виплат.