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ПФУ назвав суму виплачених українцями пенсій за липень

Україна, Понеділок 28 липня 2025 08:30
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ПФУ назвав суму виплачених українцями пенсій за липень Фото: пенсіонери отримали пенсії за липень (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за липень 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано 67,8 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.

За даними ПФУ, зокрема через "Укрпошту" виплачено 9,3 млрд гривень, через уповноважені банки - 58,5 млрд гривень.

Сума не змінилася порівняно з червнем і з травнем, коли також було виплачено 67,8 млрд гривень. У квітні на пенсії спрямували 67,4 млрд гривень.

Значне підвищення було в березні, коли після індексації було виплачено 67,4 млрд гривень. У лютому на пенсійні випали спрямували 62,2 млрд гривень, у січні - 61,7 млрд гривень.

Пенсіонери в Україні

У червні 2025 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10 млн 333,2 тисячі осіб. Це на 14,9 тисячі менше, ніж у грудні минулого року.

Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8 млн 495 тисяч. Решта 1 млн 838,2 тисячі пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок.

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було в Дніпропетровській області - 875,1 тисячі осіб. Крім того, у Києві 751,0 тисяч пенсіонерів, у Харківській області - 704,3 тисячі, у Львівській області - 671,1 тисячі, у Донецькій області - 605,2 тисячі осіб.

Індексація пенсій

Пенсійний фонд України з 1 березня 2025 року провів автоматичний перерахунок пенсій. Пенсійні виплати індексовано на 11,5% з урахуванням інфляції та підвищення зарплат в Україні.

Планова індексація пенсій у березні призвела до підвищення виплат на 9,5%. Середній розмір пенсії з початку 2025 року зріс на 621,12 гривні або на 10,7% до 6 410,17 гривень на 1 липня

Щорічна індексація є фактично єдиним способом підвищення пенсій. Інших значущих підвищень у 2025 році не буде.

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