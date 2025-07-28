ПФУ назвав суму виплачених українцями пенсій за липень

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за липень 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано 67,8 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ .

За даними ПФУ, зокрема через "Укрпошту" виплачено 9,3 млрд гривень, через уповноважені банки - 58,5 млрд гривень.

Сума не змінилася порівняно з червнем і з травнем, коли також було виплачено 67,8 млрд гривень. У квітні на пенсії спрямували 67,4 млрд гривень.

Значне підвищення було в березні, коли після індексації було виплачено 67,4 млрд гривень. У лютому на пенсійні випали спрямували 62,2 млрд гривень, у січні - 61,7 млрд гривень.

Пенсіонери в Україні

У червні 2025 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10 млн 333,2 тисячі осіб. Це на 14,9 тисячі менше, ніж у грудні минулого року.

Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8 млн 495 тисяч. Решта 1 млн 838,2 тисячі пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок.

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було в Дніпропетровській області - 875,1 тисячі осіб. Крім того, у Києві 751,0 тисяч пенсіонерів, у Харківській області - 704,3 тисячі, у Львівській області - 671,1 тисячі, у Донецькій області - 605,2 тисячі осіб.