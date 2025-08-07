ua en ru
Кабмин хочет навести порядок с идентификацией пенсионеров и выплатами на погребение

Украина, Четверг 07 августа 2025 18:30
Кабмин хочет навести порядок с идентификацией пенсионеров и выплатами на погребение Фото: в Украине изменят порядок выплат для пенсионеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине планируют усовершенствовать обмен данными между банками и Пенсионным фондом. Также намерены обновить порядок выплаты пособия на погребение пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина.

Что предлагают

Минсоцполитики подготовило проект постановления, которым вносит изменения в ряд документов по выплате пенсий и пособий. Среди главных целей - упорядочение процесса передачи информации от банков в Пенсионный фонд и обновление условий выплаты помощи на погребение пенсионера.

Предлагается, в частности, обновить порядок выплаты пенсий по доверенности, а также процедуры физической идентификации получателей. Также речь идет о механизме выплаты недополученной пенсии в случае смерти пенсионера.

Что предусмотрено для банков

Согласно проекту, банки должны ежемесячно предоставлять Пенсионному фонду информацию о нескольких категориях пенсионеров. В частности, о тех, кто получает пенсию по доверенности более года, кто не проходил физическую идентификацию и не осуществлял расходных операций, а также о дате последней идентификации.

В случае выявления таких случаев выплаты могут быть временно приостановлены, а восстановить их можно только после подтверждения личности. При этом предусмотрена идентификация не только физически, но и с помощью видеосвязи с предъявлением паспорта.

Как меняется порядок помощи на погребение

Документ также обновляет механизм выплаты недополученной пенсии после смерти пенсионера и пособия на погребение. Если родственники проживают на подконтрольной территории, выплата осуществляется по закону.

В случае, если человек проживал за границей или на временно оккупированной территории, помощь будет выплачена при условии наличия необходимой информации в Пенсионном фонде.

Что еще предлагается изменить

Предусмотрено также уточнение порядка выплат страховых сумм по решениям судов. Часть задолженности будет выплачена единовременно, остальное - ежемесячно равными частями в пределах бюджета ПФУ.

Проект постановления разработан по инициативе правительства с целью улучшения контроля за целевым использованием средств Пенсионного фонда и своевременного проведения выплат.

Пенсионеры в Украине

В июне 2025 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10 млн 333,2 тысячи человек. Это на 14,9 тысячи меньше, чем в декабре прошлого года.

Через текущие счета в банках пенсии получают 8 млн 495 тысяч. Остальные 1 млн 838,2 тысячи пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Три месяца подряд, в мае, июне и июле, сумма выплаченных пенсий за месяц была неизменной - 67,8 млрд гривен.

Пенсия в Украине Пенсии в Украине
