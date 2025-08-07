Кабмин хочет навести порядок с идентификацией пенсионеров и выплатами на погребение
В Украине планируют усовершенствовать обмен данными между банками и Пенсионным фондом. Также намерены обновить порядок выплаты пособия на погребение пенсионеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина.
Что предлагают
Минсоцполитики подготовило проект постановления, которым вносит изменения в ряд документов по выплате пенсий и пособий. Среди главных целей - упорядочение процесса передачи информации от банков в Пенсионный фонд и обновление условий выплаты помощи на погребение пенсионера.
Предлагается, в частности, обновить порядок выплаты пенсий по доверенности, а также процедуры физической идентификации получателей. Также речь идет о механизме выплаты недополученной пенсии в случае смерти пенсионера.
Что предусмотрено для банков
Согласно проекту, банки должны ежемесячно предоставлять Пенсионному фонду информацию о нескольких категориях пенсионеров. В частности, о тех, кто получает пенсию по доверенности более года, кто не проходил физическую идентификацию и не осуществлял расходных операций, а также о дате последней идентификации.
В случае выявления таких случаев выплаты могут быть временно приостановлены, а восстановить их можно только после подтверждения личности. При этом предусмотрена идентификация не только физически, но и с помощью видеосвязи с предъявлением паспорта.
Как меняется порядок помощи на погребение
Документ также обновляет механизм выплаты недополученной пенсии после смерти пенсионера и пособия на погребение. Если родственники проживают на подконтрольной территории, выплата осуществляется по закону.
В случае, если человек проживал за границей или на временно оккупированной территории, помощь будет выплачена при условии наличия необходимой информации в Пенсионном фонде.
Что еще предлагается изменить
Предусмотрено также уточнение порядка выплат страховых сумм по решениям судов. Часть задолженности будет выплачена единовременно, остальное - ежемесячно равными частями в пределах бюджета ПФУ.
Проект постановления разработан по инициативе правительства с целью улучшения контроля за целевым использованием средств Пенсионного фонда и своевременного проведения выплат.
Пенсионеры в Украине
В июне 2025 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10 млн 333,2 тысячи человек. Это на 14,9 тысячи меньше, чем в декабре прошлого года.
Через текущие счета в банках пенсии получают 8 млн 495 тысяч. Остальные 1 млн 838,2 тысячи пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".
Три месяца подряд, в мае, июне и июле, сумма выплаченных пенсий за месяц была неизменной - 67,8 млрд гривен.