ПФУ назвав регіони України з найбільшою кількістю пенсіонерів

У червні 2025 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10 млн 333,2 тисячі осіб. Це на 14,9 тисячі менше, ніж у грудні минулого року (10 млн 348,1 тисячі).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ) .

Де найбільше пенсіонерів

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було в Дніпропетровській області - 875,1 тисячі осіб. Крім того, у Києві 751,0 тисяч пенсіонерів, у Харківській області - 704,3 тисячі, у Львівській області - 671,1 тисячі, у Донецькій області - 605,2 тисячі осіб.

Інформація про чисельність одержувачів пенсій через банки та виплатні об'єкти поштового зв'язку за червень 2025 року (тисяч осіб)



Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8 млн 495 тисяч. Решта 1 млн 838,2 тисячі пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок.

Одержувач виплати самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України.

Рейтинг банків

Станом на 1 липня 2025 року частка ПриватБанку у виплаті пенсій становить 57,8%. У цьому держбанку отримують гроші 4,913 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (31,1%, пенсії отримують 2,644 млн осіб).

У банку іноземної банківської групи Райффайзен Банк пенсії отримують 302,8 тисячі осіб (3,6%). В інших банках отримують гроші 635,6 тисячі осіб (7,5%).



За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-червень 2025 року склала 335,2 млрд гривень, що на 12,1% більше, ніж у 2024 році (299,1 млрд гривень).

