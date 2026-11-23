За словами Корецького, уряд реагує на зміну тактики російського терору: окупанти б'ють по системах життєзабезпечення міст. Частину ухвалених рішень у Кабміні не розкривають з міркувань безпеки.

Мета - там, де це можливо, мінімізувати перебої з водопостачанням і водовідведенням, передусім на критично важливих соціальних об'єктах.

Місцева влада разом з водоканалами має підготувати графіки скидів промислових підприємств і роботи державних та комунальних закладів, щоб зменшити навантаження на каналізацію в пікові години. Лікарні та інші критичні об'єкти мають працювати безперервно.

У разі серйозних руйнувань людей мають оперативно інформувати, а для тимчасових обмежень потрібно заздалегідь підготувати схеми підвезення питної та технічної води.

Також уряд доручив пришвидшити встановлення резервного живлення на критичних елементах систем і забезпечити їх додатковим обладнанням та спецтехнікою.

Усі області та Київ мають прозвітувати про підготовку, координувати роботу буде Мінінфраструктури.