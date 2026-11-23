Уряд ухвалив рішення, щоб зменшити перебої з водопостачанням і каналізацією у великих містах після російських ударів. Місцева влада має підготувати графіки навантаження на мережі та схеми підвезення води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Сергія Корецького.
За словами Корецького, уряд реагує на зміну тактики російського терору: окупанти б'ють по системах життєзабезпечення міст. Частину ухвалених рішень у Кабміні не розкривають з міркувань безпеки.
Мета - там, де це можливо, мінімізувати перебої з водопостачанням і водовідведенням, передусім на критично важливих соціальних об'єктах.
Місцева влада разом з водоканалами має підготувати графіки скидів промислових підприємств і роботи державних та комунальних закладів, щоб зменшити навантаження на каналізацію в пікові години. Лікарні та інші критичні об'єкти мають працювати безперервно.
У разі серйозних руйнувань людей мають оперативно інформувати, а для тимчасових обмежень потрібно заздалегідь підготувати схеми підвезення питної та технічної води.
Також уряд доручив пришвидшити встановлення резервного живлення на критичних елементах систем і забезпечити їх додатковим обладнанням та спецтехнікою.
Усі області та Київ мають прозвітувати про підготовку, координувати роботу буде Мінінфраструктури.
Нагадаємо, під час масованої атаки 20 листопада росіяни пошкодили об'єкти "Київводоканалу". За попередніми даними, загинули троє працівників підприємства, ще близько 15 людей отримали поранення.
Трьома днями раніше, 17 листопада, Київ знову опинився під ударом. У Троєщині виникли перебої з водою після атаки, а на верхніх поверхах багатоповерхівок тиск падав або вода зникала зовсім.
Як повідомляло РБК-Україна, 1 листопада через атаку на енергетику знеструмили один із водопровідних об'єктів столиці. Через це чотири райони Києва могли тимчасово залишитися без води, але подачу відновили того ж дня.
Під удар потрапляє і каналізація. Під час однієї з попередніх атак через знеструмлення "Київводоканалу" припиняли приймати стічні води з Борщагівської громади, а в п'яти районах правобережжя знижувався тиск у мережі.