Правительство приняло решение, чтобы снизить перебои с водоснабжением и канализацией в крупных городах после российских ударов. Местные власти должны подготовить графики погрузки на сети и схемы подвоза воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого.
По словам Корецкого, правительство реагирует на изменение тактики российского террора: оккупанты бьют по системам жизнеобеспечения городов. Часть принятых решений в Кабмине не раскрывают из соображений безопасности.
Цель - там, где это возможно, минимизировать перебои с водоснабжением и водоотводом, прежде всего на критически важных социальных объектах.
Местные власти вместе с водоканалами должны подготовить графики сбросов промышленных предприятий и работы государственных и коммунальных заведений, чтобы уменьшить нагрузку на канализацию в пиковые часы. Больницы и другие критические объекты должны работать непрерывно.
При серьезных разрушениях людей должны оперативно информировать, а для временных ограничений нужно заранее подготовить схемы подвоза питьевой и технической воды.
Также правительство поручило ускорить установку резервного питания на критических элементах систем и обеспечить их дополнительным оборудованием и спецтехникой.
Все области и Киев должны отчитаться о подготовке, координировать работу Мининфраструктуры.
Напомним, во время массированной атаки 20 ноября россияне повредили объекты "Киевводоканала". По предварительным данным, погибли три работника предприятия, еще около 15 человек получили ранения.
Тремя днями ранее, 17 ноября, Киев снова оказался под ударом. В Троещине возникли перебои с водой после атаки, а на верхних этажах многоэтажек давление падало или вода исчезала совсем.
Как сообщало РБК-Украина, 1 ноября из-за атаки на энергетику обесточили один из водопроводных объектов столицы. Поэтому четыре района Киева могли временно остаться без воды, но подачу возобновили в тот же день.
Под удар попадает и канализация. Во время одной из предварительных атак из-за обесточивания "Киевводоканала" прекращали принимать сточные воды из Борщаговской общины, а в пяти районах правобережья снижалось давление в сети.