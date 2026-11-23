По словам Корецкого, правительство реагирует на изменение тактики российского террора: оккупанты бьют по системам жизнеобеспечения городов. Часть принятых решений в Кабмине не раскрывают из соображений безопасности.

Цель - там, где это возможно, минимизировать перебои с водоснабжением и водоотводом, прежде всего на критически важных социальных объектах.

Местные власти вместе с водоканалами должны подготовить графики сбросов промышленных предприятий и работы государственных и коммунальных заведений, чтобы уменьшить нагрузку на канализацию в пиковые часы. Больницы и другие критические объекты должны работать непрерывно.

При серьезных разрушениях людей должны оперативно информировать, а для временных ограничений нужно заранее подготовить схемы подвоза питьевой и технической воды.

Также правительство поручило ускорить установку резервного питания на критических элементах систем и обеспечить их дополнительным оборудованием и спецтехникой.

Все области и Киев должны отчитаться о подготовке, координировать работу Мининфраструктуры.