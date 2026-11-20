Атака РФ пошкодила об'єкти "Київводоканалу": є жертви та перебої з водою у столиці
Унаслідок нічної атаки РФ 20 листопада у столиці були пошкоджені об'єкти "Київводоканалу", є постраждалі й загиблі. В деяких будинках у різних районах може не бути води.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби ПрАТ "АК "Київводоканал" у Facebook.
Наслідки ворожої атаки
В акціонерній компанії розповіли, що в результаті нічної атаки РФ (20 листопада) об'єкти "Київводоканалу" зазнали пошкоджень.
"На жаль, унаслідок атаки є постраждалі та загиблі серед працівників "Київводоканалу", - додали у прес-службі й зауважили, що "інформація наразі уточнюється".
Крім того, "через атаки на енергосистему виникли перебої у водопостачанні столиці".
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В яких районах Києва може не бути води
За даними "Київводоканалу" (станом на 8:30), зниження тиску у водопровідній мережі спостерігалось у Печерському районі Києва.
"У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання", - попередили місцевих мешканців.
Наголошується, що фахівці підприємства вживають необхідних заходів:
- для стабілізації роботи системи водопостачання;
- для якнайшвидшого відновлення нормативного тиску.
Публікація ПрАТ "АК "Київводоканал" (скриншот: facebook.com/vodokanal)
Дещо згодом (о 9:19) громадянам повідомили, що зниження тиску спостерігається у водопровідних мережах ще чотирьох районів столиці:
- Голосіївського;
- Святошинського;
- Солом'янського;
- Шевченківського.
"У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання", - констатували у компанії.
У деяких районах Києва - зниження тиску у водопровідній мережі (інфографіка: facebook.com/vodokanal)
Уточнюється, що така ситуація склалась через те, що "внаслідок ворожої атаки зазнав пошкоджень один із об'єктів "Київводоканалу".
"Фахівці "Київводоканалу" працюють над стабілізацією тиску та якнайшвидшим відновленням водопостачання", - підсумували у прес-службі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Київ - у заторах після обстрілу (перекрито мости, водіїв просять не виїжджати на дороги).
Крім того, через масовану атаку РФ частина столиці залишилася без світла.
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