Унаслідок нічної атаки РФ 20 листопада у столиці були пошкоджені об'єкти "Київводоканалу", є постраждалі й загиблі. В деяких будинках у різних районах може не бути води.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби ПрАТ "АК "Київводоканал" у Facebook.

"Фахівці "Київводоканалу" працюють над стабілізацією тиску та якнайшвидшим відновленням водопостачання", - підсумували у прес-службі.

Уточнюється, що така ситуація склалась через те, що "внаслідок ворожої атаки зазнав пошкоджень один із об'єктів "Київводоканалу".

У деяких районах Києва - зниження тиску у водопровідній мережі (інфографіка: facebook.com/vodokanal)

"У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання ", - констатували у компанії.

Дещо згодом (о 9:19) громадянам повідомили , що зниження тиску спостерігається у водопровідних мережах ще чотирьох районів столиці :

За даними "Київводоканалу" (станом на 8:30), зниження тиску у водопровідній мережі спостерігалось у Печерському районі Києва.

Крім того, " через атаки на енергосистему виникли перебої у водопостачанні столиці ".

"На жаль, унаслідок атаки є постраждалі та загиблі серед працівників "Київводоканалу", - додали у прес-службі й зауважили, що "інформація наразі уточнюється".

В акціонерній компанії розповіли, що в результаті нічної атаки РФ (20 листопада) об'єкти "Київводоканалу" зазнали пошкоджень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Київ - у заторах після обстрілу (перекрито мости, водіїв просять не виїжджати на дороги).

Крім того, через масовану атаку РФ частина столиці залишилася без світла.

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