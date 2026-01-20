Уряд Франції ухвалює бюджет-2026 в обхід депутатів

У Франції влада ухвалила рішення задіяти конституційний механізм для затвердження бюджету на наступний рік після провалу голосування в парламенті. Це рішення вже спровокувало жорстку реакцію з боку опозиційних політичних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Укрінформу.

Чому бюджет не отримав підтримки

Уряд Франції має намір затвердити державний бюджет на 2026 рік із застосуванням спеціальної статті Конституції 49.3.

Такий крок було обрано після того, як відповідний законопроєкт не зміг заручитися підтримкою більшості депутатів Національної асамблеї. Про ухвалене рішення було оголошено за підсумками засідання Ради міністрів.

Застосування статті 49.3

Виступаючи на брифінгу, глава уряду заявив про готовність узяти на себе відповідальність за ухвалення дохідної частини проєкту закону про фінанси.

При цьому він підкреслив, що рішення далося непросто і супроводжувалося внутрішніми сумнівами, оскільки раніше декларувався намір шукати компроміс у парламенті, а не використовувати механізм прямого затвердження.

"Ми вирішили, мушу сказати це з певним жалем і гіркотою, що уряд візьме на себе відповідальність, що я зроблю завтра по дохідній частині проєкту закону про фінанси", - сказав він.

Реакція опозиції

Також пролунала критика на адресу ультраправих і ультралівих партій, яких звинуватили в цілеспрямованих спробах зірвати ухвалення бюджету.

Практично одразу після заяви дві опозиційні сили - "Національне об'єднання" і "Нескорена Франція" - оголосили про намір ініціювати вотум недовіри уряду.

Можливі наслідки

Розгляд питання про недовіру заплановано на четвер у Національній асамблеї. Для відставки уряду опозиції необхідно заручитися підтримкою щонайменше 289 депутатів. Ключову роль у голосуванні можуть зіграти представники Соціалістичної партії, які вже заявили, що не планують підтримувати вотум недовіри.