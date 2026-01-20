ua en ru
Правительство Франции принимает бюджет-2026 в обход депутатов

Франция, Вторник 20 января 2026 00:50
Правительство Франции принимает бюджет-2026 в обход депутатов Фото: флаг Франции (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Во Франции власти приняли решение задействовать конституционный механизм для утверждения бюджета на следующий год после провала голосования в парламенте. Это решение уже спровоцировало жесткую реакцию со стороны оппозиционных политических сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Укринформа.

Почему бюджет не получил поддержки

Правительство Франции намерено утвердить государственный бюджет на 2026 год с применением специальной статьи Конституции 49.3.

Такой шаг был выбран после того, как соответствующий законопроект не смог заручиться поддержкой большинства депутатов Национальной ассамблеи. О принятом решении было объявлено по итогам заседания Совета министров.

Применение статьи 49.3

Выступая на брифинге, глава правительства заявил о готовности взять на себя ответственность за принятие доходной части проекта закона о финансах.

При этом он подчеркнул, что решение далось непросто и сопровождалось внутренними сомнениями, поскольку ранее декларировалось намерение искать компромисс в парламенте, а не использовать механизм прямого утверждения.

"Мы решили, должен сказать это с определенным сожалением и горечью, что правительство возьмет на себя ответственность, что я сделаю завтра по доходной части проекта закона о финансах", – сказав він.

Реакция оппозиции

Также прозвучала критика в адрес ультраправых и ультралевых партий, которых обвинили в целенаправленных попытках сорвать принятие бюджета.

Практически сразу после заявления две оппозиционные силы — "Национальное объединение" и "Нескоренная Франция" — объявили о намерении инициировать вотум недоверия правительству.

Возможные последствия

Рассмотрение вопроса о недоверии запланировано на четверг в Национальной ассамблее. Для отставки правительства оппозиции необходимо заручиться поддержкой не менее 289 депутатов. Ключевую роль в голосовании могут сыграть представители Социалистической партии, которые уже заявили, что не планируют поддерживать вотум недоверия.

Напоминаем, что президент Франции проинформировал парламент о намерении направить до 6 тысяч французских военнослужащих в Украину после подписания мирного соглашения, соответствующий план предусматривает размещение контингента уже по завершении боевых действий.

Отметим, что Министерство вооруженных сил Франции объявило о начале набора в обновленный формат национальной службы, который носит добровольный и исключительно военный характер и приходит на смену прежней модели Service National Universel

