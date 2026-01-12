На тлі війни в Україні Франція формує новий військовий резерв

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила глава Міноборони країни Катрін Вотрен.

Новий сервіс є добровільним, суто військовим і покликаний замінити попередню модель Service National Universel. Його запуск став практичною реалізацією рішення, анонсованого президентом Еммануелем Макроном наприкінці 2025 року на тлі погіршення безпекової ситуації в Європі.

Кого і як набиратимуть

Подати заявку на участь у національному військовому сервісі можна з 12 січня 2026 року. Участь відкрита для громадян Франції віком від 18 до 25 років, зокрема для тих, хто проживає за кордоном.

Реєстрація відбувається через:

офіційні сайти рекрутингу армії;

центри інформації та рекрутингу у всіх департаментах;

телефонні канали набору.

Відбір проходитиме у міру надходження заявок. До першої хвилі планують набрати 3 тисячі добровольців. Початок служби - з вересня по листопад 2026 року, остаточні рішення кандидатам обіцяють повідомити до 1 липня.

Вимога щодо наявності дипломів відсутня. Основні критерії - мотивація, медична придатність та відповідність потребам збройних сил. Приблизно 20% добровольців можуть бути залучені до експертних місій, зокрема у сфері кібербезпеки.

Умови служби та оплата

Тривалість національного військового сервісу становитиме 10 місяців:

1 місяць базової військової підготовки;

9 місяців виконання завдань у структурах збройних сил Франції.

Служба проходитиме виключно на території Франції, включно із заморськими регіонами.

Добровольцям гарантують:

щомісячну виплату не менше 800 євро;

забезпечення житлом, харчуванням і спорядженням.

Як сервіс поєднають з освітою та кар’єрою

Для ліцеїстів участь у сервісі інтегрують із системою Parcoursup. У разі відбору вони зможуть оформити "рік цезури" з відстрочкою вступу до вишу або скоригувати свій освітній план під час служби.

Після завершення програми можливі кілька варіантів:

повернення до навчання;

вихід на ринок праці з перебуванням у резерві доступності строком на п’ять років;

вступ до оперативного резерву;

інтеграція до кадрової армії.

Чому Франція ухвалила це рішення саме зараз

За словами Катрін Вотран, ключовим чинником стала повномасштабна війна Росії проти України, яка змусила європейські держави переосмислити власні оборонні підходи.

Саме тому Франція прагне мати не лише професійну армію, а й підготовлений людський резерв, здатний швидко реагувати на тривалі кризові сценарії. У цьому контексті запуск нового військового сервісу означає фактичне завершення програми Service National Universel, яка з 2019 року мала переважно символічний та виховний характер.