Уряд Франції очолив наймолодший прем’єр-міністр в історії країни

Атталь став наймолодшим прем'єром Франції в сучасній історії країни й замінив на посаді Елізабет Борн, яка вчора подала у відставку.

"Перестановки відбуваються в той час, коли Макрон прагне надати нового імпульсу своєму другому мандату напередодні виборів до Європейського парламенту, що відбудуться пізніше цього року", - пояснює видання.

Що передувало

8 січня Елізабет Борн подала президенту Еммануелю Макрону заяву про свою відставку. До призначення нового уряду колишній прем'єр та її команда займатимуться повсякденними справами.

Борн була другою жінкою, яка обіймала посаду прем'єр-міністра Франції. 30 років назад протягом 11 місяців посада належала Еддіт Крейсон. До прем'єрства Борн обіймала керівні посади в уряді.

Нагадаємо також, що у липні 2023 року у Франції був сформований новий уряд, до якого увійшли 16 міністрів.