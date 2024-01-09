Правительство Франции возглавил самый молодой премьер-министр в истории страны

Атталь стал самым молодым премьером Франции в современной истории страны и заменил на посту Элизабет Борн, которая вчера подала в отставку.

"Перестановки происходят в то время, когда Макрон стремится придать новый импульс своему второму мандату накануне выборов в Европейский парламент, которые состоятся позже в этом году", - объясняет издание.

Что предшествовало

8 января Элизабет Борн подала президенту Эммануэлю Макрону заявление о своей отставке. До назначения нового правительства бывший премьер и его команда будут заниматься повседневными делами.

Борн была второй женщиной, занимавшей должность премьер-министра Франции. 30 лет назад в течение 11 месяцев должность принадлежала Эддиту Крейсону. До премьерства Борн занимала руководящие должности в правительстве.

Напомним также, что в июле 2023 года во Франции было сформировано новое правительство, в которое вошли 16 министров.