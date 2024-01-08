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Прем'єр Франції пішла у відставку

Понеділок 08 січня 2024 19:49
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Прем'єр Франції пішла у відставку Фото: прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 8 січня, прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн подала президенту Еммануелю Макрону заяву про свою відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Макрона у Twitter.

У своєму посланні Макрон "щиро" подякував главі уряду Франції за її "зразкову" роботу на "службі нації".

"Пані прем'єр-міністр, дорога Елізабет Борн, ваша робота на благо нашої нації щодня була зразковою. Ви реалізували наш проєкт із мужністю, прихильністю та рішучістю державної діячки. Дякую вам від щирого серця", - написав він.

Елізабет Борн та її команда займатимуться повсякденними справами до призначення нового уряду.

Елізабет Борн стала другою жінкою, яка обійняла посаду прем'єр-міністра Франції. 30 років тому Едіт Крессон обіймала цю посаду протягом 11 місяців.

Борн обіймала керівні посади в уряді ще з 2017 року. У 2022 році вона стала прем'єркою Франції.

Допомога Україні від Франції

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Франція є однією з європейських країн, що надає активну фінансову і військову підтримку нашій країні.

Наприклад, нещодавно стало відомо про те, що пілоти Збройних сил України у 2024 році почнуть прибувати до Франції для навчання у рамках військової допомоги.

Крім того, нещодавно Париж заявляв про наміри виділити ще 200 млн євро у фонд підтримки України, що дозволить українській армії продовжувати закупівлю французької техніки.

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Франція Еммануель Макрон
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