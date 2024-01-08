Макрон завтра оголосить міністра освіти Франції новим прем'єром, - AFP

Президент Франції Еммануель Макрон після відставки Елізабет Борн з посади прем'єр-міністра планує оголосити її наступника вже завтра, 9 січня. Новим очільником уряду, скоріш за все, стане чинний міністр освіти Габрієль Атталь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

За даними агентства, Борн пішла у відставку 8 січня у момент, коли глава держави готувався оприлюднити довгоочікувані перестановки в Кабінеті міністрів, щоб дати новий імпульс останнім трьом рокам свого президентства.

Після кількох днів "інтенсивних закулісних маневрів" 34-річний міністр національної освіти та молоді Габріель Аттал став фаворитом на наступника Борн.

Окрім нього, серед можливих кандидатів на прем'єрське крісло - 37-річний міністр оборони Себастьєн Лекорню та 43-річний колишній міністр сільського господарства Жульєн Денорманді.

Проте джерело агентства, близьке до уряду, повідомило саме про найбільші шанси в Атталя.

Нагадаємо, згідно з французькою системою, президент визначає загальну політику, а прем'єр-міністр відповідає за повсякденне управління урядом. Додамо, що новий прем'єр-міністр стане четвертим главою уряду з 2017 року за президентства Макрона.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що 8 січня прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн подала президенту Еммануелю Макрону заяву про свою відставку. Разом з тим зазначимо, що вона з командою займатимуться повсякденними справами до призначення нового уряду.

Борн стала другою жінкою, яка обійняла посаду прем'єр-міністра Франції. 30 років тому Едіт Крессон обіймала цю посаду протягом 11 місяців.

Елізабет Борн обіймала керівні посади в уряді ще з 2017 року. У 2022 році вона стала прем'єркою Франції.

Нагадаємо також, що у липні 2023 року у Франції був сформований новий уряд, до якого увійшли 16 міністрів.