Для доарбитражного урегулирования ситуации вокруг "Мотор Сичи" провели одно заседание, - Минюст

Об этом говорится в ответе Минюста на запрос УН.

В Министерстве юстиции считают, что приняли все необходимые меры доарбитражного урегулирования инвестиционного спора с китайскими акционерами "Мотор Сич". Такое заявление сделано исходя из того, что там собрали информацию об обстоятельствах возможных нарушений со стороны государственных органов и их предложения относительно урегулирования, а также провели одно заседание межведомственной рабочей группы, куда привлекли представителей других госорганов.

Кроме того, в министерстве сообщили, что в законодательстве Украины не определены понятия "национализация" и "возвращение в собственность народа Украины".

"Отсутствует правовое регулирование этих процессов, что делает невозможным их оценку и сравнение", - пишет Минюст.

Одновременно, Минюст подтверждает, что в соответствии со ст. 41 Конституции Украины: "никто не может быть противоправно лишен права собственности. Право собственности нерушимо. Принудительное отчуждение объектов частной собственности может быть применено только как исключение исходя из мотивов общественной необходимости, на основе предварительного и полного возмещения их стоимости. Принудительное отчуждение этих объектов с последующим полным возмещением возможно только в условиях военного или чрезвычайного положения".

Также в Минюсте заявили, что правовым основанием принудительного отчуждения по соображениям общественной необходимости помимо Конституции являются "очевидно, законы, которые должны раскрыть содержание данных понятий и установить порядок, основания и условия предварительного и полного возмещения стоимости отчужденных объектов".

Помимо этого, ведомство не располагает информацией, относительно того, является ли "Мотор Сич" стратегическим предприятием - вопрос не находится в компетенции министерства.

Полученный УН от Министерства юстиции документ также содержит информацию о том, что Минюст уполномочен по собственной инициативе участвовать в рассмотрении иска китайских инвесторов в Верховном суде, в котором они обжалуют введенные украинской властью санкции и определили в качестве соответчиков СНБО и СБУ.

Что касается непосредственно международного арбитража, то в своем ответе Минюст подтвердил, что с момента получения уведомления об инвестиционном споре от китайских инвесторов "Мотор Сичи" Украина стала ответчиком по иску в международном арбитраже. Однако сформированной юридической позиции у страны еще нет, поскольку заняться ее формулированием в министерстве планируют "только после получения полного искового заявления".

В Минюсте также отказались моделировать сценарий юридических действий Украины в случае, если против украинских политиков и чиновников Китай введен персональные санкции.

"Вопросы относительно принятия политических решений находятся вне компетенции министерства", - сказано в документе.

Сейчас в Минюсте занимаются тендерной закупкой услуг юридических советников. Озвученная в ProZorro стоимость этих услуг в размере около $1 млн. основана на расчетах потенциальных подрядчиков и ограничивается размером ассигнований по соответствующей бюджетной программе.

Также стало известно, что за сопровождение Украины в международном арбитраже с китайцами отвечает Департамент международных споров Министерства юстиции Украины.