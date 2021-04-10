У Уруского повідомили, що влада вирішує кризові питання навколо "Мотор Січ" в закритому режимі

У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України повідомили, що вирішення кризових питань, які виникають останнім часом навколо АТ "Мотор Січ" здійснюється керівництвом держави та уряду в закритому режимі.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит РБК-Україна.

Зокрема, заступник міністра Валерій Іващенко, повідомив, що відповідно до вимог Господарського кодексу України втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини підприємств заборонено.

"Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України не має права втручатися у господарську діяльність приватного суб'єкта господарювання - акціонерного товариства "Мотор Січ", - йдеться у відповіді.

Крім цього, в документі наголошується, що вирішення кризових питань, які виникають останнім часом навколо АТ "Мотор Січ" здійснюється керівництвом держави та уряду в закритому режимі (в т.ч. на засіданнях РНБОУ від 14.12.2021 р. і 11.03.2020 р.) і не є публічним.

Водночас в міністерстві не стали коментувати питання, які стосувалися значення підприємства для обороноздатності країни, правових та організаційних аспектів його перекладу в держвласність, технологічного рівня виробництва, показників господарської діяльності, міжнародного арбітражу на $3,6 млрд з китайськими інвесторами підприємства.

Раніше РБК-Україна писало про його бажання продати туркам "Мотор Січ", контрольний пакет акцій якої ще у 2016 році у В'ячеслава Богуслаєва купили китайські інвестори.

"В кінці серпня Олег Уруський, заступник прем'єр-міністра України, який відповідає за стратегічні галузі, наніс візит Анкарі, що ознаменувало ще один поворотний момент (у відносинах між Україною і Туреччиною, - ред.). Партнерство між двома країнами переросло в альянс в області найважливіших прикладних наук в області захисту, включаючи продаж пари чвертей акцій українського виробника двигунів "Мотор Січ" турецьким компаніям ", - говорилося в публікації.