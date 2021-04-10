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У Уруского повідомили, що влада вирішує кризові питання навколо "Мотор Січ" в закритому режимі

Новость на русском → Київ, Субота 10 квітня 2021 08:45
У Уруского повідомили, що влада вирішує кризові питання навколо "Мотор Січ" в закритому режимі Фото: Олег Уруський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України повідомили, що вирішення кризових питань, які виникають останнім часом навколо АТ "Мотор Січ" здійснюється керівництвом держави та уряду в закритому режимі.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит РБК-Україна.

Зокрема, заступник міністра Валерій Іващенко, повідомив, що відповідно до вимог Господарського кодексу України втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини підприємств заборонено.

"Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України не має права втручатися у господарську діяльність приватного суб'єкта господарювання - акціонерного товариства "Мотор Січ", - йдеться у відповіді.

Крім цього, в документі наголошується, що вирішення кризових питань, які виникають останнім часом навколо АТ "Мотор Січ" здійснюється керівництвом держави та уряду в закритому режимі (в т.ч. на засіданнях РНБОУ від 14.12.2021 р. і 11.03.2020 р.) і не є публічним.

Водночас в міністерстві не стали коментувати питання, які стосувалися значення підприємства для обороноздатності країни, правових та організаційних аспектів його перекладу в держвласність, технологічного рівня виробництва, показників господарської діяльності, міжнародного арбітражу на $3,6 млрд з китайськими інвесторами підприємства.

Раніше РБК-Україна писало про його бажання продати туркам "Мотор Січ", контрольний пакет акцій якої ще у 2016 році у В'ячеслава Богуслаєва купили китайські інвестори.

"В кінці серпня Олег Уруський, заступник прем'єр-міністра України, який відповідає за стратегічні галузі, наніс візит Анкарі, що ознаменувало ще один поворотний момент (у відносинах між Україною і Туреччиною, - ред.). Партнерство між двома країнами переросло в альянс в області найважливіших прикладних наук в області захисту, включаючи продаж пари чвертей акцій українського виробника двигунів "Мотор Січ" турецьким компаніям ", - говорилося в публікації.

Нагадаємо, китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" ще в жовтні минулого року повідомили український уряд про те, що йдуть в міжнародний арбітраж з позовом на $3,5 млрд, які хочуть стягнути з України як компенсацію за експропріацію їх інвестицій. Згодом сума позовних вимог зросла до $3,6 млрд.

Доарбітражне врегулювання ситуації не відбулося. Як повідомили раніше в Міністерстві юстиції, було проведено тільки одне засідання відповідної міжвідомчої робочої групи.

Вже після початку арбітражних процедур китайською стороною 28 січня 2021 року указом президента України було введено санкції проти китайських акціонерів ПАТ "Мотор Січ" - юридичних та фізичних осіб.

Ще через 2 місяці ПАТ "Мотор Січ" було націоналізовано. Міністерство закордонних справ КНР у відповідь зажадало від України належним чином захистити інтереси китайських інвесторів.

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